Terug naar 2011 | Assassin’s Creed Revelations. Terug naar Ezio

IntheGame bestaat alweer 15 jaar en zo hebben we ook deze maand weer een mooie parel voor jullie uitgelicht uit het jaar 2011! Assassin’s Creed Revelations! Waar wij eerder klassiekers lieten zien zoals LA Noire en The Witcher 2 lichten we nu die prachtige game uit waarin Ezio Auditore da Firenze zijn epische conclusie beleeft, maar niet voordat er weer de nodige geheimen worden onthuld, assasination’s moeten worden gepleegd en de geregelde leap of faith genomen moet worden.

Waar Assassin’s Creed II draaide om de geboorte van een Assassin en Brotherhood om zijn hoogtepunt als leider, richt Assassin’s Creed Revelations zich op iets veel menselijkers: ouder worden. Ezio is inmiddels in de vijftig. Dat klinkt tegenwoordig misschien niet heel bijzonder, maar in 2011 was het zeldzaam om een videogameheld te zien die duidelijk de sporen van het leven droeg. Zijn gezicht vertoonde rimpels, zijn baard was grijs geworden en zijn bewegingen hadden iets bedachtzaams gekregen.

Vanaf de eerste minuten voel je dat deze Ezio anders is. Tijdens de openingsscène in Masyaf wordt hij geconfronteerd met zijn eigen sterfelijkheid. De onoverwinnelijke Assassin uit de vorige games maakt fouten, wordt verrast en ontsnapt soms maar ternauwernood aan de dood.

Het is een thema dat als een rode draad door het avontuur loopt. Ezio is niet langer bezig met macht, prestige of wraak. Hij zoekt antwoorden. Hij wil begrijpen wie Altaïr werkelijk was, wat de Assassin Brotherhood betekent en welke rol hijzelf daarin heeft gespeeld. Die zoektocht maakt Revelations verrassend introspectief. Waar Brotherhood vaak aanvoelde als een grootse actiefilm, heeft Revelations meer weg van een contemplatieve epiloog.

Constantinopel: een vergeten parel