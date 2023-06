Review: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom is eindelijk hier. Na 6 jaar wachten is het vervolg op de razend populaire Breath of the Wild exclusief verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Uiteraard hebben wij de nodige uren in Hyrule gespendeerd om jou er alles over te vertellen.

Als Zelda fan was ik bang voor de release van Tears of the Kingdom. Ik was bang dat het niet dezelfde magie als Breath of the Wild zou hebben. Want Tears of the Kingdom speelt zich af in dezelfde wereld als Breath of the Wild. Dezelfde versie van Hyrule als 6 jaar geleden. Dezelfde versie van Hyrule waar ik zelf al ruim 150 uur heb rondgelopen. De versie van Hyrule waar ik ieder kiezelsteentje twee maal heb omgekeerd om te zoeken naar Koroks en breekbare wapens.

Ken je dat gevoel dat je de tandartsstoel uitstapt en je afvraagt: “Waar was ik in godsnaam bang voor?” Precies dat gevoel heb ik na het spelen van Tears of the Kingdom. Waar was ik bang voor? Tears of the Kingdom is een waar en waar genot. Een ontzettend machtige game met zo ontzettend veel vrijheid, content, verhaal en mysterie. Het is een iets andere game dan Breath of the Wild, maar in mijn optiek, een betere game. Al hebben we Tears of the Kingdom te danken aan de ongelofelijk mooie fundering die is gelegd in Breath of the Wild.

The Legend of Zelda Breath of the Wild was een grote zandbak die we hebben verkend op kiezelstenen, schelpen en verstopte waterputjes. In Tears of the Kingdom bouwen de meest complexe gangen onder het dunne laagje droge zachte zand, bouwen we gigantische kastelen en rivieren op het oppervlakte van de zandbak en bekijken we de zandbak opnieuw van boven en beneden om een hele nieuwe vorm van waardering uit te spreken over eigenlijk precies dezelfde zandbak.

Ter land, ter zee en in de lucht

In Tears of the Kingdom omarmt Nintendo de vele creatieve manieren van transport die Breath of the Wild ‘per ongeluk’ met zich meebracht. Daarom hebben we in Tears of the Kingdom nu de Ultrahand ability. Hiermee kunnen we losse objecten aan elkaar vastmaken om handige vervoersmiddelen te maken zoals zeilboten, vliegtuigjes, auto’s en creaties die je eigen verbeelding voorbij gaan (we hebben het internet allemaal gezien). Deze creaties zijn dit keer niet een added bonus, maar een sleutelelement van de game. Ze helpen je met reizen van A naar B, zijn nodig voor puzzels en zelfs voor het verzamelen van Korok seeds.

In het vervolg op Breath of the Wild zien we dat Hyrule aanzienlijk gegroeid is. We mogen stellen dat we wereld maar liefst twee keer zo groot is. Naast het verkennen van Hyrule op het land, verkennen we de wereld nu ook boven de wolken met vliegende eilanden in verschillende formaten met verschillende uitdagingen, maar we duiken ook onder de grond. De Depths voegt een heel nieuw grauw en donker gebied toe onder Hyrule die ongeveer even groot is als de bovengrond. De ondergrond kent unieke uitdagingen, een voortdurende duisternis die we moeten ophelderen, vijanden met de ‘Gloom’, nieuwe en exclusieve resources en meer.

Creativiteit staat aan de voorgrond in Tears of the Kingdom. The Sky is niet eens de limit in deze game. Laat je creativiteit los in deze game want bijna alles is wel mogelijk. Zo kun je in plaats van je pad verlichten met Brightblooms in de Depths, ook een voertuig maken, aan de voorkant een Brightbloom schieten zodat je een voertuig hebt met koplampen. Deze game nodigt je uit om de meest creatieve oplossingen te bedenken. Uiteraard kom je er met de meest simpele en snelle oplossingen ook als je hier puur bent voor het verhaal of de actie en niet zo veel zin hebt om uren te spenderen aan bouwwerken.

Pas op, breekbaar!

Creativiteit gaat verder dan enkel het bouwen van boten en vliegtuigen. Ook je wapens en pijlen zijn dit keer voorzien van een flinke klodder plaksel. Waar de breekbaarheid van wapens een terugkerend onderwerp is in Tears of the Kingdom zijn de wapens dit keer veelzijdiger dan ooit. Waar je voorheen een knots misschien liet liggen na 20 uur, ben je nu blij er eentje te vinden. Je kunt namelijk wapens aan elkaar vastknopen om hun krachten te bundelen (letterlijk). Je kunt ook voorwerpen in het wild combineren met je wapen. Zo kun je een rotsblok aan de speer vastmaken om bijvoorbeeld dozen en kristallen kapot te slaan. Maar je kunt ook een vuurspuwer aan je schild vastmaken om vijanden te roosteren terwijl je een verdedigende houding aanneemt.

Wederom geldt hier dat je creativiteit oneindig is. Niet alleen rotsen, stammen, TNT en bouwwerken kun je combineren met je wapens en schilden, maar ook voorwerpen die je op kunt rapen zoals hoorns van vijanden, magische kristallen en meer. Heb je het koud? Bindt een Robijn vast aan je schild. Wil je een rivier oversteken zonder boot? Maak een pad van ijs door een ijspegel vast te maken aan je wapen en over het water heen te slaan. De combinaties en mogelijkheden zijn eindeloos om de de kansen tegen je om te keren.

Doe vooral wat goed werkt voor jou en maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. Tears of the Kingdom is namelijk een stukje lastiger dan zijn voorganger. Vijanden doen pijn en je krijgt al snel het gevoel dat je ergens bent beland waar je overduidelijk nog niet hoort te zijn. Alhoewel dit vaak zo is, zijn er vaak genoeg handvaten om het iets gemakkelijker te maken. Denk voor belangrijke gevechten bijvoorbeeld aan krachtige bouwwerken zoals vuurspuwers, ijsspuwers of verbindt krachtige voorwerpen met je sterkste wapens om snel af te rekenen met de aanzienlijk grotere gevaren in Hyrule deze keer! Want voor je het weet, wordt je begroet met een Game Over schermpje.

Meer verhaal!

Naast meer van hetzelfde, een grotere wereld, creatieve mogelijkheden en nieuwe uitdagingen is er ook veel meer ruimte voor verhaal in Tears of the Kingdom. Het verhaal dat verteld wordt is tegelijkertijd ook minder voorspelbaar en een stuk duisterder dan we gewend zijn van een Zelda game. Het blijft daarbij spannend tot de late uurtjes waardoor je naast de drang van ontdekking ook steeds meer van het verhaal en de wereld te weten wilt komen. Hierdoor verplaatste ik mij voortdurend van de diepste punten tot de hoogste toppen en alles daar tussenin om de verhalen in Hyrule te ontdekken. Want naast de rode draad zijn er ook veel meer sidequests en geheimen om te ontdekken.

Uiteraard doe je niets voor niks. Naast een flinke portie kennis, lopen de beloningen ver uiteen. Van unieke kledingstukken met verschillende bonussen tot cosmetische aanpassingen, wapens en meer. Als je denkt dat er niet meer in past, word je overladen met nog meer nieuwigheid die de game naar alweer een nieuw en hoger niveau tilt. Het is werkelijk ongelofelijk hoe groot en impactvol deze game is.

Verdict

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom is een van de beste vervolgen op een meesterwerk die ik ooit heb mogen spelen. Het doet alles wat Breath of the Wild deed, maar dan op een heel andere manier waardoor het niet repetitief voelt, maar juist verfrissend. Zelfs na meer dan 100 uur in Breath of the Wild voelde Tears of the Kingdom nooit aan alsof ik dit al eens gedaan had. Het is echt die verbouwde zandbak die je op een heel andere manier gaat waarderen. Ongetwijfeld de grootste kanshebber voor Game of the Year en Nintendo geeft wederom een groot voorbeeld die als inspiratiebron zal dienen voor enorm veel games in de toekomst.