Call of Duty: Warzone ziet grote veranderingen met komst van Season 1

Call of Duty: Warzone krijgt op 6 november een flinke uitbreiding met de start van Season 1 van Modern Warfare 4. De gratis battle royale-game wordt volledig geïntegreerd met de nieuwste Call of Duty en krijgt onder meer twee nieuwe maps, nieuwe gameplayopties en een flinke hoeveelheid aanpassingen. Ook keert het geliefde Verdansk later in het seizoen terug.

Met de start van Season 1 slaat Call of Duty: Warzone een nieuwe weg in. De game wordt volledig geïntegreerd met Call of Duty: Modern Warfare 4, waardoor spelers toegang krijgen tot alle 33 wapens uit de game. Ook de nieuwe wapens die gedurende het seizoen verschijnen, worden toegevoegd. Daarnaast worden het levelsysteem, de Battle Pass en BlackCell-progressie gedeeld tussen Modern Warfare 4, DMZ en Warzone. Levels worden weer gereset, of overgenomen uit Modern Warfare 4, voor alle jaarlijkse COD-spelers.

Twee nieuwe maps en de toetreding van Verdansk

De grootste toevoeging is Hajin, een gloednieuwe Battle Royale-map die zich afspeelt op het Koreaanse schiereiland. De map bestaat uit dertien verschillende locaties en neemt spelers mee door zowel Noord- als Zuid-Korea. Van dichtbebouwde stadsgebieden tot open landbouwgrond en beboste heuvels: Hajin biedt verschillende mogelijkheden voor uiteenlopende speelstijlen. Ook dynamische weersomstandigheden zoals regen, mist en wind kunnen tijdens wedstrijden veranderen.

Voor liefhebbers van Resurgence verschijnt Zodiac. Deze compactere map speelt zich af rondom een dronefabriek van DRC Advanced Systems. De omgeving bestaat uit fabrieken, onderzoeksfaciliteiten, ondergrondse tunnels en hoge gebouwen. Bewegende treinen en interactieve elementen moeten ervoor zorgen dat geen enkel gevecht hetzelfde verloopt.

Toch zal de grootste “verrassing” voor veel spelers de terugkeer van Verdansk zijn. De iconische Battle Royale-map verschijnt later tijdens Season 1 en krijgt verschillende nieuwe locaties. Zo zijn onder meer de Signal Station, Grazna-7 Launch Complex, de Overlook-skyscraper en Drone Labs toegevoegd. Ook Rebirth Island keert later in het seizoen terug.

Nieuwe snufjes en gear

Naast de nieuwe maps introduceert Season 1 verschillende gameplaymechanieken. Zo kunnen spelers aan de slag met de Zipline Launcher, waarmee je zelf kabelbanen tussen verschillende locaties kunt creëren. Je volledige team kan hiervan gebruikmaken, maar ook tegenstanders kunnen de kabel gebruiken.

De Grabber Drone biedt eveneens nieuwe mogelijkheden. Deze drone kan voorwerpen oppakken, maar ook neergehaalde teamgenoten naar een veiligere positie verplaatsen. Daarnaast kunnen spelers voortaan verschillende objecten verplaatsen, waaronder brandstofvaten en betonnen obstakels. Daarmee kun je bijvoorbeeld nieuwe dekking creëren of vijandelijke voertuigen blokkeren.

Ook Weapon Augments maken hun introductie. Hiermee kun je wapens tijdens een wedstrijd tijdelijk verbeteren met verschillende bonussen voor onder meer herlaadsnelheid, terugslag en richtsnelheid.

Carry Forward kent flinke beperkingen

Hoewel spelers een groot deel van hun eerder vrijgespeelde content kunnen meenemen, kent het zogenaamde Carry Forward-systeem behoorlijk wat beperkingen. Operators, Operator Skins, Weapon Blueprints en verschillende cosmetische items uit Modern Warfare II, Modern Warfare III, Black Ops 6 en Black Ops 7 blijven beschikbaar in Warzone. Denk daarbij aan skins, emblems en finishers.

Ook de wapens uit deze eerdere Call of Duty-games verdwijnen niet volledig. Deze zijn terug te vinden onder het nieuwe Legacy-tabblad in het Loadout-menu. Er zit echter een addertje onder het gras: Legacy-wapens kunnen niet langer worden aangepast via de Gunsmith. Ook functies zoals Mastery Camos, Weapon Customization en Build Sharing worden niet ondersteund. Spelers krijgen wel toegang tot een standaardversie met vijf attachments en bestaande Weapon Blueprints met hun oorspronkelijke configuraties. De Blueprints moeten aanvankelijk nog wel worden vrijgespeeld via Player XP in de Armory.

De volledige wapenervaring is daarmee voorbehouden aan Modern Warfare 4. Activision wil hiermee voorkomen dat de enorme hoeveelheid wapens uit eerdere games de nieuwe wapenbalans domineert, terwijl spelers wel toegang houden tot hun eerder verzamelde content.

Warzone verschijnt voor het eerst op Nintendo Switch 2

Een andere opvallende aankondiging is de komst van Call of Duty: Warzone naar Nintendo Switch 2. De free-to-play-game verschijnt op 6 november voor Nintendo’s nieuwste console. Daarmee wordt Warzone voor het eerst speelbaar op een Nintendo-platform. Er is overigens ook minder goed nieuws voor spelers op oudere consoles. Vanaf Season 1 wordt Warzone niet langer ondersteund op PlayStation 4 en Xbox One. Spelers kunnen hun voortgang wel meenemen naar een ondersteund platform door met hetzelfde Activision-account in te loggen.

Call of Duty: Warzone Season 1 verschijnt op 6 november. De terugkeer van Verdansk en Rebirth Island volgt op een later moment tijdens het seizoen. Tijdens het seizoen verschijnen er ook afwisselende gamemodes voor zowel Resurgence als Battle Royale