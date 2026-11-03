The Elder Scrolls VI: Sentinel wordt de naam van de nieuwe The Elder Scrolls

Meer dan acht jaar na de onthulling van The Elder Scrolls VI in een korte teaser, krijgen we eindelijk de eerste beetjes aan nieuwe informatie. Namelijk: een officiële subtitel. The Elder Scrolls VI: Sentinel is de naam die onlangs al door enkele speurneuzen werd opgemerkt aan de hand van hints.

En daar moeten we het voorlopig weer eventjes mee doen. Tot over acht jaar.

Laten we het niet hopen. Bethesda heeft eerder al bekend dat de eerste reveal voor The Elder Scrolls VI veel te vroeg was. Op dat moment was er nog geen enkele game in zicht en was de game nog niet eens in voorproductie. Vandaag de dag zijn we een stuk verder gevorderd met de nieuwe The Elder Scrolls. Hoogstwaarschijnlijk laat deze game niet nog eens acht jaar op zich wachten. We weten er nog vrij weinig van, maar we weten wel al dat Asha Sharma, de baas van XBOX, de game al heeft kunnen zien met gameplay. Hier was ze uiteraard van onder de indruk. Wanneer de game opnieuw wordt onthuld voor ons, blijft nog even onbekend.

Today we’re sharing with you all the name of the next Elder Scrolls title (did you guess correctly?). https://t.co/zjhpJXQNtF — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) November 3, 2026

De kans dat de productie voor The Elder Scrolls VI: Sentinel zich momenteel in een soort sneltrein bevindt, is dan ook aannemelijk na de recente herstructurering binnen XBOX. De focus wordt wederom gelegd op ‘pilkaar-franchises’ die dienen als fundering voor het merk XBOX. The Elder Scrolls en Fallout maken daar als producties van Bethesda onderdeel van.

Naast The Elder Scrolls werkt Bethesda actief aan meerdere Fallout-projecten, maar enkele projecten hiervan worden ook uitgevoerd door partners, waaronder Obsidian Entertainment.