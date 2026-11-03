Wat voor Pokémon nieuws krijgen we op 30 november?

Japanse Pokémon social media accounts lijken naar iets af te tellen. Wat het precies is weten we niet.

Een reeks afbeeldingen op de Japanse Pokémon social media pages lijken inmiddels te bevestigen dat het om een patroon gaat. De countdown zou om 30 november eindigen. Krijgen we dan Ruby & Sapphire ports? Winds & Waves informatie?

De 30th anniversary gekte gaat maar door. Over enkele dagen weer in de rij staan voor de 30th anniversary ultra premium collection, onlangs werd er een collaboration met Fender aangekondigd, en de Lego sets blijven maar komen.

De posts van The Pokémon company leken willekeur maat laten nu een patroon zien. Eerder kregen we een Bulbasaur en Goodra afbeelding met de nummers 843 en 1025. Nu krijgen we dan weer een Teddiursa post met de nummers 676 en tekst die vertaalt naar “Continue with Pokémon”. De 1025 bij Bulbasaur komt overeen met het aantal unieke Pokémon, maar wat wil dat zeggen? Vervolgens kwam Goodra met het getal 843, Mensen beweren dat als je deze drie data points bij elkaar pakt je tot de conclusie kunt komen dat er een countdown bezig is die eindigt op 30 november. De tijd zal dan rond de tijd zijn waarop normaal de Pokémon Presents uitzendingen live gaan. Zou er dan weer een presents aankomen? kunnen we groot nieuws verwachten? The Pokémon company gaat het jaar natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Het jaar van de 30th anniversary moet haast wel eindigen met iets groots.

Pokémon: het patroon

De logica hier is dat er een countdown bezig is. Als eerste kwam namelijk de 1025. Precies 182 uur later kwam de 843. 1025 min 182 is dan ook 843. Inmiddels zitten we dus op 676 uur. Dan kom je op 9+ utc/JST tijd uit om 11:00 P.M. op 30 november.

Hou de socials (en je spaarrekening) dus in de gaten en zorg dat je klaar bent voor groot nieuws.Het anniversary jaar moet natuurlijk goed afgesloten worden.