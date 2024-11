Verslag: LEGO World 2024

LEGO World 2024 werd dit jaar voor de 21e keer gehouden. Het evenement was voor een aantal dagen te bezoeken in de Jaarbeurs in Utrecht en wij waren er bij. Het evenement was groter dan we hadden verwacht en er was ontzettend veel te doen en te zien. Voor zowel jong als oud en fans van LEGO in allerlei verschillende bouwstijlen.

Van LEGO Friends, Technic, tot de LEGO games en een bouwwerk van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. LEGO Worlds 2024 had het allemaal. Dit jaarlijkse evenement in de Jaarbeurs had voor iedereen wel iets leuks, maar vooral het jongere publiek mocht in de verschillende zones zelf aan de slag om letterlijk zelf een steentje bij te dragen aan het grote succes van LEGO World. Als klap op de vuurpijl mocht je een LEGO steen mee naar huis nemen die op diezelfde dag in de aller eerste LEGO fabriek van Nederland werd geproduceerd. Dat hele proces mocht je bijwonen om een klein stukje LEGO geschiedenis mee naar huis te nemen. Als dat nog niet prijs genoeg is, kan jouw unieke LEGO steen uit de Nederlandse LEGO fabriek dé steen zijn om een LEGO pakket ter waarde van €500 te winnen. LEGO heeft inmiddels de winnaars al via hun sociale kanalen bekend gemaakt. Dus ga vooral even checken of je in de prijzen bent gevallen als je zelf ook naar de LEGO fabriek bent gegaan tijdens LEGO World 2024.

Verschillende thema’s

Zoals ik al zei had de beurs ontzettend veel LEGO thema’s om te bekijken. Voor ieder thema werd wel een mooi kunstwerk gebouwd door LEGO zelf en bij bijna elk thema mocht je als bezoeker ook meebouwen aan een kunstwerk dat door de hele LEGO community op de beurs werd gebouwd. Zo mocht je bij de wereldkaart een bouwwerk maken geïnspireerd op een bepaald land. Dat bouwwerkje werd dan bij een bepaald land neergezet. Bij LEGO Ninjago werk je met tientallen mensen samen aan één grote mozaïek in de stijl van Ninjago en mocht je zelf een eigen boom knutselen, bloem bij LEGO Botanic of samen werken aan een leger Storm Troopers bij LEGO Star Wars. Bij LEGO Planets moest je ruimteschepen maken en je mocht bij een andere grote LEGO planeet zelf de planeet aankleden met je eigen LEGO creaties. Kortom er was genoeg om te doen en genoeg om te bouwen. Uiteraard enorm leuk voor de jongeren bezoekers die door samen te bouwen geïnspireerd raken door elkaar en met meer dan 100 nieuwe ideeën naar huis gaan. Die zijn voorlopig zoet met al hun LEGO plannen.

Ben je echt heel goed in bouwen? Het LEGO Bouwen Nederlands Kampioenschap werd ook gehouden tijdens LEGO World 2024 en net tegenover deze plek was een vrij grote locatie helemaal toegewijd aan toffe LEGO creaties gebouwd door de community, zonder boekjes!

Naast het bouwen bij de verschillende thema’s was er ook genoeg om te zien. Bij LEGO Ninjago was een Ninjago stad opgebouwd helemaal in het thema van Ninjago met samurai en draken, maar kon je ook door een regen van LEGO wandelen. LEGO City had een enorm grote stad opgesteld met een vliegveld, brug, haven, treinrails en enorm veel verstopte details. Bij LEGO Star Wars kon je op de foto met Storm Troopers en was de The Battle of Hoth uit de Empire Strikes Back film in LEGO nagemaakt. Ergens anders kon je weer je ogen uitkijken naar een skipiste van LEGO, een Jurassic World stuk van LEGO, een LEGO museum waar je duidelijk het verschil kon zien tussen oud en nieuw. Als je wilt had je uren kijkplezier met het bekijken van alle opgebouwde LEGO creaties die helemaal vol zaten met kleine details en verhalen die je terugtrekken naar de tijd waarin je zelf verhalen schreef met je eigen LEGO Bouwwerken.

LEGO loves games

De wereld van videogames en LEGO zijn eigenlijk niet meer van elkaar te bedenken. LEGO heeft ondertussen meerdere samenwerkingen met verschillende videogame bedrijven lopende, waarvan Nintendo een grote partner is. Zo kon je een levensgrote Bowser bewonderen van LEGO, maar ook de kleinere sets van LEGO Super Mario, The Legend of Zelda en Animal Crossing bekijken. Je kon hier zelfs al enkele sets bekijken van de LEGO Mario Kart collectie, die begin 2025 pas verkrijgbaar is. Naast Nintendo kon je ook enkele bouwwerken zien van LEGO Fortnite, Sonic en Minecraft. De aller niewste Sonic titel was speelbaar tijdens de beurs en ook de aankomende LEGO Horizon Adventures was hier al speelbaar!

LEGO Horizon Adventures

Om zo veel mogelijk spelers een kans te geven om de game alvast uit te proberen mochten we maar een minuut of 5 spelen, maar deze 5 minuten waren niet heel mis. De eerste indruk van de game is typisch LEGO zoals je zou verwachten van een LEGO game. Het is door en door een LEGO game met ditmaal een Horizon thema die verschillende elementen leent uit de franchise. Ik speelde met Aloy, maar je kan de game ook met z’n tweetjes spelen. Ik weet niet of in de volledige game de personages vrij te wisselen zijn, maar de tweede speler speelde in deze demo als Rost, de mentor van Aloy. Verder ziet de game er ontzettend kleurrijk uit en is het grafisch allemaal dik in orde. De game was uiteraard speelbaar op de PlayStation 5, maar verschijnt op 14 november ook op de Nintendo Switch.

Adults welcome!

LEGO is al lang niet meer alleen voor kleine kinderen tieners, maar ook voor volwassenen zijn er tal van leuke LEGO sets die je in elkaar kunt zetten om je studeerkamer op te fleuren of om ergens als een echte eyecatcher neer te zetten. Tijdens LEGO World kon je verschillende sets dan ook uitgestald zien, waaronder de verschillende LEGO sets van The Lord of the Rings, of de toren van de Avengers en de Daily Bugle, maar ook de LEGO piano, LEGO NES, LEGO kat en andere elegante LEGO Bouwwerken voor volwassenen. Eén ding hebben alle LEGO sets met elkaar gemeen: Ze stikken van de details. Sommige zie je meteen, terwijl je andere goed moet zoeken!

Verder kon je een levensgroot bouwwerk aanschouwen van een LEGO Lamborghini Sián, McLaren P1 en een hele klassieke Porsche. LEGO Star Wars was enorm uitgebreid met verschillende decoraties, uitgestalde bouwwerken in alle formaten en een een gigantische X-Wing. Daarnaast waren de ontwerpers van de LEGO Star Wars set aanwezig tijdens LEGO World 2024 om jouw daar aangekochte LEGO Star Wars sets te signeren!

Concluderend

Wij hebben onze ogen uitgekeken tijdens LEGO World 2024. Het is zo mooi om te zien hoe één merk zoveel mensen, culturen en interessegebieden kan laten samenkomen in één groot evenement waarin die kleine blokjes centraal staan. We gingen naar huis met een voldaan gevoel, vol verwondering, met een eigen LEGO blokje gemaakt in Nederland, een eigen LEGO blokje met onze eigen naam en een LEGO poppetjes die een LEGO World 2024 shirt aan heeft. Zo’n unieke LEGO ervaring zie je nergens anders en als je tijdens de beurs iets leuks zag, kon je het direct kopen in een gigantische Pop-Up winkel van de Intertoys met honderden verschillende LEGO sets, allemaal met 10% korting.

Ongetwijfeld zijn we er volgend jaar weer bij!