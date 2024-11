Review: LEGO Horizon Adventures

LEGO en Guerrilla Games en PlayStation zijn opnieuw samengekomen om een LEGO Horizon product samen te stellen. Ditmaal niet in de vorm van een LEGO bouwpakket, maar in de vorm van een echte LEGO game. Wij hebben deze onlangs helemaal uitgekamd en vertellen jouw graag over het nieuwste LEGO en Horizon avontuur!

Een hele tijd geleden zagen we een hele speciale samenwerking tussen PlayStation en LEGO in de vorm van een Tallneck LEGO bouwpakket. Uiteraard heeft bijna iedereen van de redactie er eentje opgebouwd in de kast of vitrine staan, maar na het verschijnen van dit bouwwerk waren we hongerig naar meer. Waar we hoopte op een LEGO Snapmaw of een LEGO Thunderjaw, stond een volledige LEGO game binnen deze franchise niet direct op onze bingo-kaart. LEGO Horizon Adventures doet eigenlijk exact wat de titel zegt en brengt ons een echt LEGO avontuur, anders dan we gewend zijn van voorgaande LEGO games en dat is misschien niet waar we op hadden gehoopt.

LEGO tot aan de Horizon

Nieuw in deze LEGO game is dat werkelijk alles wat je ziet is gemaakt van LEGO. Het is volgens mij de eerste LEGO game waarin dat echt zo is. Zelfs het water en de maan op de achtergrond is gemaakt van LEGO. Dit geeft LEGO Horizon Adventures een echt authentieke uitstraling die we nog niet eerder zo hebben gezien. Niet alles is even gedetailleerd echter. Je ziet duidelijk dat bepaalde dingen een stuk mooier gemodelleerd zijn dan de ander en de achtergrond heeft duidelijk een wat vlakke uitstraling met gladde LEGO blokjes zonder studs. Verder ziet deze LEGO game er echt stralend uit en combineert het zelfs elementen uit andere LEGO reeksen in deze game. Alhoewel LEGO Horizon het overkoepelende thema is, mag je je thuisbasis, Mothers Heart, aankleden met LEGO bouwwerken uit Ninjago en City en zijn er ook heel veel verschillende outfits, kleursamenstellingen en accessoires te kiezen.

Daarmee hebben we wel gelijk het echte LEGO gedeelte besproken en gehad, want de rest van de game speelt nauwelijks als een LEGO titel, maar meer als een asymmetrische avontuur-titel met een LEGO uiterlijk, zonder echt de LEGO kenmerken die we verwachten. Je kunt hier en daar sporadisch een grappig LEGO bouwwerk restaureren in de levels die je doorloopt, waardoor je een hotdogstand, sneeuwpop, boom of paal van LEGO in elkaar zet met één druk op de knop, maar echt heel veel bouwen of eigen creativiteit blijft zeer beperkt. Het merendeel van deze game bestaat uit combat en dat kan je in je eentje doen, of met zijn tweeën in lokale co-op.

LEGO machines!

Nog een hoogtepuntje voor deze game zijn de LEGO machines. We kennen de robot-dino’s uit de Horizon reeks allemaal maar al te goed en deze keren beperkt terug in LEGO Horizon Adventures. Ze zitten er lange na niet allemaal in, maar er zit genoeg variatie in de robots. Aangezien we met een vrij vast camera perspectief spelen hebben we helaas niet de mogelijkheid om de LEGO machines echt goed te bekijken. Jammer, want het oog voor detail met LEGO is vaak echt ontzettend indrukwekkend. Iets wat we hier heel graag hadden terug gezien. Toch blijft het enorm tof om te zien hoe een serieuze franchise als Horizon Zero Dawn opeens te zien is in LEGO-blokjes.

Zoals zei bestaat de game voor het merendeel uit combat. We doen dit met een soort top-down asymmetrisch perspectief zoals in Diablo games. De combat speelt ook op deze manier. We kunnen tijdens het spelen kiezen uit 4 speelbare personages, waarbij je begint als Aloy en langzamerhand ook Varl, Teersa en Erend vrijspeelt. Ze zijn stuk voor stuk anders in speelstijl en hebben ook eigen wapens. Aloy heeft een pijl en boog, Varl een speer, Teersa heeft bommen om te werken en Erend een grote zware hamer. Ieder wapen heeft speciale varianten met unieke effecten zoals vuur, stroom en ijs, maar er zin ook een aantal handige gadgets die door ieder personage te gebruiken zijn. Deze gadgets zijn onder andere een Shell-Walker schild, Tripwires en ijsbommen. Naast typische Horizon-achtige gadgets zijn er ook typische LEGO gadgets, zoals een hotdogstand die exploderende hotdogs gooit en een LEGO blokjes seperator waarmee je echt ontzettend harde klappen kunt uitdelen.

De combat is vrij gemakkelijk in zijn kern, maar kan soms best wel uitdagend zijn als je op een hoger niveau speelt. Wij speelde de game in de moeilijke moeilijkheidsgraad en zijn toch wel een paar keer game-over geweest. Vooral later in het spel. Als je op een lager niveau speelt is de game heel erg makkelijk en vergevend. Er zijn ook verschillende toegankelijkheidsopties waardoor je helemaal niet game-over kunt gaan en gewoon lekker het verhaal kunt blijven volgen. Alhoewel je de combat dus helemaal naar smaak kunt maken op het gebied van moeilijkheid, blijft het wel enorm eentonig en dat zet zich eigenlijk ook wel door in de hele game.

Een redelijk kort avontuur

LEGO Horizon Adventures speel je uit in een uurtje of 10. Bij mij rolde de credits over het scherm na ongeveer 8 uurtjes waarbij ik de extra Apex missies ook al geklaard had. Reken hier een uurtje of 2 bij als je alle speelbare personages naar level 20 wilt grinden voor de Platinum Trofee. De game speelt zich af in een LEGO versie van Horizon en speelt de gebeurtenissen uit Horizon Zero Dawn na, met enkele creatieve afwijkingen. Het is geen 100% accurate vertaling van het verhaal, maar het pakt de kern en bouwt daar omheen op een echte LEGO game manier. Dat gaat dus gepaard met veel humor en onwerkelijke dingen. Normaal lig ik meermaals in een deuk van de humor in LEGO games, maar ik vond het hier vaak een beetje geforceerd alsof het script is geschreven door de schrijvers van The Fast and the Furious. Het is prima op zijn best, maar wellicht kan een veel jonger publiek hier beter van genieten dan een 30-jarige zeurpiet als ik.

Het verhaal speelt zich af in en rondom Mothers Heart is verschillende gebieden. Het verhaal begint in een normaal bosgebied, daarna in de sneeuw, jungle en als laatst in een woestijn. Het speelt ontzettend lineair en je moet eerst een bepaalde regio helemaal doorspelen, pakweg 5 tot 6 levels voordat je naar de volgende kunt. Nadat je iedere gebied hebt uitgespeeld ontgrendel je per regio 4 Apex missies waarin je het opneemt tegen mini-bosses. Zodra je die hebt gedaan ontgrendel je het gebied in een oneindige free play mode waarin je steeds een random in elkaar gezet level speelt die je oneindig opnieuw kunt spelen.

Aangezien het verhaal ontzettend lineair is, is er ook heel weinig te ontdekken. Elk level is een beetje van gangetje naar combat arena naar gangetje, naar combat arena. Dit wordt onderbroken door verhalende segmenten in de vorm van dialogen en tussenfilmpjes. Aan het einde van ieder level krijg je een gouden blokje en je krijgt gouden blokjes door bepaalde specifieke taken uit te voeren zoals een level spelen als Aloy of 15 machines te slopen met explosieve tonnen. Er zitten geen gouden blokjes in die je kunt vinden door op ontdekking uit te gaan zoals we eerder hebben gezien in de LEGO games. Ik vind dit persoonlijk ontzettend jammer, juist omdat de Horizon titels open-wereld games zijn en we ook niet onbekend zijn met dit principe in voorgaande LEGO games. Voor mij is dit echt veel te lineair, want ieder level, ongeacht welk gebied je in speelt, speelt nagenoeg hetzelfde.

Verdict

Neem het verhaal van Horizon Zero Dawn, strip het af tot de kern, meng dit met een gezonde dosis LEGO-games humor, stop dit in een asymmetrische top-down adventure game en je hebt LEGO Horizon Adventures. Een game die voor mij vreemde keuzes heeft gemaakt in zijn opzet waardoor het noch aanvoelt als een echte Horizon game, noch een echte LEGO game. Waar het de echte kwaliteiten uit beide franchises mist, vult het ook niet aan met iets nieuws en dat is jammer. Het doet net niet genoeg met beide ontzettend sterke merken, behalve er beeldschoon uitzien. Buiten zijn tekortkomingen speelt het vermakelijk en waardeer ik vooral de samenkomst van LEGO in Mothers Heart, maar had ik hier toch wel meer van willen zien.