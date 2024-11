intheSpotlight: Stalker 2 verkoopt 1 miljoen units

Stalker 2 kende een immens lastig ontwikkeltraject, dat is geen geheim. Toch zag de game 2 dagen terug het daglicht in een volledige release. Wat blijkt nou, de game verkoopt aardig goed! De game behaalde 1 miljoen verkochte units en er spelen ook nog een boel mensen via Xbox Game Pass.

Met 430 actieve teamleden en een hele lange ontwikkelcyclus is Stalker 2 een mega dure game geweest om te maken. Dat de game nu al 1 miljoen units verkoopt, buiten de Game Pass spelers om, laat zien hoe groot de hype voor GSC Game World’s sequel daadwerkelijk is. De game krijgt enorm positieve signalen, wanneer je het hebt over de wereld, combat en gameplay loop. Maar, de game krijgt menig kritiek vanwege slechte performance, hoge systeemeisen en bugs. De één heeft hier meer last van dan de ander. GSC geeft aan er alles aan te doen om dit te fixen en fans steunen de studio volledig, wat ook helemaal logisch is! Wij hebben geen code mogen ontvangen, dus het zal iets langer duren voor wij onze meningen gaan vormen. GSC had echter het volgende te zeggen:

”There are so many things in the game that we are incredibly proud of. Nevertheless, STALKER 2 is a massive game. We understand that in such a game, there may still be rough edges: we literally haven’t released anything of this scale before. We’re absolutely committed to being here, monitoring your feedback, and quickly fixing any issues that need our attention. In the first days after release, we’ll be working with hotfixes, rolling them out as precisely as possible, but as frequently as we can. Then, we’ll switch to larger updates that include constant improvements. There will also be free in-game content — we’ll share its roadmap later in December. We have big plans for the STALKER universe. In a way, today is both a return and the beginning of a grand new journey.”

Stalker 2 roadmap

GSC zal in december een officiële roadmap onthullen, waar we concreter kunnen inzien hoe de game zal veranderen door de maanden. Dit bevat technische patches, DLC en content toevoegingen. Ook zal de game minimaal 2 expansions krijgen en komen er een aantal technische features naar de game. Denk hierbij aan ray tracing, mod tools en cross-platform mod tools. Maar de vraag is: Hoe vind jij de game tot nog toe? Heb jij je al mogen onderdompelen in The Zone? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!