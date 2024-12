intheSpotlight: Het intheGame jaar van Jordy

Het is bijna tijd voor Kerst. Een mooi moment om voor de drukte van de feestdagen nog heel even stil te staan bij wat we allemaal hebben gedaan met intheGame in 2024. Dit jaar was enorm druk. We hebben de lat voor ons team een stuk hoger gelegd en ik mag met trots delen dat we tot op de dag van vandaag nog steeds produceren op die hogere lat.

Bij intheGame kijken we verder dan “het gamen”. De hele cultuur er om heen, de gamers, de ontwikkelaars, het nieuws en alles wat ook maar een klein beetje een verbinding heeft met de gaming wereld, onderzoeken we. Dat doen we met een ontzettend tof team waarin iedereen zijn eigen kwaliteiten inzet en creativiteit laat zien. Het is bijna altijd hard werken, maar het is wel leuk hard werken. En dat doen we ook nog eens samen. Ken je die turnsters en acrobaten die een menselijke piramide maken, of een cirkel waarbij iedereen steunt op elkaars benen en iedereen evenveel support moet geven, anders valt de hele bende om? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als intheGame.

Het jaar 2024 staat voor ons team symbool voor nieuwe horizonnen. Een heel nieuw uiterlijk, een versterkte mentaliteit en veel lef. Dit jaar zijn we afgestapt van onze trouwe oranje kleur en hebben een nieuw identiteit aangenomen. Hier zijn we met zijn allen enorm trots op en het heeft ons ook enorm goed gedaan hoe enthousiast wij, maar ook al onze partners en vrienden werden van het nieuwe uiterlijk van intheGame. Zoals ik eerder aangaf, kijken we bij intheGame verder dan alleen games. De veelzijdige content die wij dit jaar hebben geproduceerd, bewijst dat ook maar weer.

Mijn Highlights

Ik kom er niet onderuit, maar als ik denk aan intheGame en het leukste wat ik daarin meemaak, dan moet het wel Gamescom zijn. En dat geld dit jaar meer dan anders. Waar we in het verleden al experimenteerde met video en live content hebben we dit jaar driedubbel ingezet op hoogwaardige kwaliteit content op onze voorpagina, maar ook op YouTube en onze sociale kanalen. We hebben dit jaar de meeste content ooit gemaakt op Gamescom. Het waren 3 ongelofelijk drukke dagen met een enorme nasleep, maar ik kijk hier nog wekelijks vol trots en plezier op terug. Ik heb nu al zin in volgend jaar. Niet alleen vind ik Gamescom enorm tof omdat we er hele leuke content kunnen maken en de nieuwste games kunnen zien en spelen, maar ook om toch weer even dat moment te reserveren om al onze vrienden uit de industrie weer even gezien te hebben en om nieuwe connecties maken. Dat is dit jaar weer ontzettend goed gegaan!

Om het toch ook maar even over de games te hebben, was dit jaar een ontzettend druk jaar. Persoonlijk heb ik tot nu toe maar liefst 38 reviews geschreven dit jaar, waarvan de meeste voor games zijn geweest. Grote aantallen aan games kwamen voorbij, maar eigenlijk niets wat ik zelf heb mogen reviewen sprong daar echt bovenuit. Dat betekent echter niet dat ik geen parels heb kunnen spelen dit jaar. Mijn persoonlijke favorieten dit jaar zijn toch wel Dragon’s Dogma 2, Silent Hill 2 en Astro Bot, waarbij Stellar Blade, die ik nu pas aan het spelen ben, ook heel erg goed in smaak valt. Er zijn ook nog tal van games die dit jaar verschenen die ik nog moet spelen, waaronder Metaphor: ReFantazio, Black Myth Wukong en nog veel andere.

Achter de schermen

Waar je veel van ons ziet op onze website en onze socials is er ook heel veel wat je niet kunt zien die alles wat je dan weer wel ziet, mogelijk maakt. Ongeveer de helft van de tijd dat ik bezig ben met intheGame zie je niet. Achter de schermen regel ik samen met compagnon Joel de PR voor alles rondom intheGame. De toffe events die we bezoeken waaronder Gamescom, Comic-Con en LEGO World, tot alle toffe game, accessoire en hardware reviews op onze website. Dit jaar laten we onze naam nog meer klinken in de gehele industrie en hebben we veel meer contacten kunnen leggen dan ooit tevoren. Mede dankzij de professionaliteit binnen ons team in gedrag en uitstraling. Hierdoor kunnen we jullie nóg veel meer toffe content bieden nu en in de toekomst, samen met al onze toffe connecties die ons hierbij helpen.

Wat ik doe achter de schermen vind ik enorm leuk en in de bijna 10 jaar dat ik dit doe, wordt het met de dag eigenlijk alleen nog maar leuker en spannender. En dat brengt me gelijk op het volgende.

10 jaar intheGame, 30 jaar ik

Ik vierde samen met PlayStation dit jaar onze 30e verjaardag. Niet op hetzelfde moment, maar dat mocht de pret absoluut niet drukken. Als één van de weinigen in Nederland hebben wij dan ook de PlayStation 5 Pro 30th Anniversary Edition weten te bemachtigen. Op onze Tiktok zie je dan ook de aller eerste unboxing die we hebben gedaan van deze bundel en de PlayStation Portal. Dit wilde ik toch ook even meenemen als hoogtepunt van dit jaar omdat zolang ik kan terugdenken, PlayStation onderdeel is geweest van mijn leven. Vanaf de PS1 tot en met de PS5 Pro en alles daartussenin. Het openmaken van deze bundel voelde dan ook een beetje speciaal. Een hele grote (dure) doos vol met herinneringen.

En dan is dit ook nog eens mijn 10e jaar bij intheGame. Officieel pas in mei volgend jaar, maar aangezien we hier nu bij stilstaan is dit het tiende jaar waardoor intheGame ook al een derde van mijn leven een onderdeel daarvan is. En net als PlayStation, is dat eigenlijk ook niet meer weg te denken.

Op naar 2025

Genoeg teruggeblikt. We moeten ook een beetje vooruitblikken. Het volgende jaar, de volgende 10 of de volgende 30. We hebben dit jaar een keuze gemaakt, daar ga ik in ieder geval hard mee verder werken om jou in 2025 te voorzien van een platform met nog veel meer toffe content, gedetailleerde reviews, exclusieve interviews en nog veel en veel meer ongelofelijk leuke dingen. We trappen 2025 af met een handjevol enorm sterke titels waaronder Monster Hunter Wilds en zien hopelijk het eerste kwartaal nog de Nintendo Switch 2 verschijnen, waar we ongetwijfeld enorm veel over kunnen gaan vertellen. Stay Tuned, zet je schrap, enjoy the ride, maar vooral eerst hele fijne feestdagen en een gezond 2025!