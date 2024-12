Lords of the Fallen krijgt grote kwaliteitupdate

Lords of the Fallen kreeg onlangs nog een PlayStation 5 Pro enhancement, maar vandaag om 19:00 wordt de volgende update al uitgerold. In versie 1.7 ziet de game een aantal kwaliteitsverbeteringen, maar nog belangrijker: Een verandering aan veel animaties en systemen waardoor de game een stuk vloeiender en soepeler moet spelen.

De update van vandaag is na veel speler feedback en uitgebreid testen van plan om de combat van de game enorm te versoepelen waardoor je meer controle krijgt over je personage en de combat een stuk fijner speelt. Dit moet het voor nieuwe spelers aangenamer maken, terwijl experts nieuwe manieren kunnen ontdekken om deze verfijning toe te passen in hun tactieken. Onder ander het volgende is aangepast om de game soepeler en meer responsief te maken:

De rolverte is verbeterd voor beter controle door de speler die responsiever aanvoelt en de speler de kans geeft op aanvallen beter te ontwijken.

De manier waarop Stamina leegloopt is over de hele game aangepakt. Hierdoor voelt de game responsiever en vloeiender aan in- en uit combat.

Animaties en de dodge cancel window is nu groter waardoor de game wederom responsiever aanvoelt.

Er is nu een button prompt zichtbaar als de vijand open staat voor Grievous Strike. Grievous Strike doet tevens meer damage tegen normale vijanden nu.

Attack ranges en tracking attacks van vijanden zijn nu eerlijker dan ooit met meer realistische ranges en minder homing attacks die dat niet zouden moeten zijn.

NG+ is aangepast na speler feedback

Verder zijn er verschillende kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd:

Een optie om nieuwe consumables toe te voegen aan je Quick Bar, of juist niet.

Een toggle om automatisch Vigor op te rapen.

Het is niet langer mogelijk om Gerlinde, de Blacksmith te missen. Ze verschijnt nu automatisch in je game op verschillende momenten als je haar voorafgaand hebt gemist.

Speciaal voor de nieuwe Lords of the Fallen

Lords of the Fallen kan intimiderend zijn. Vooral voor nieuwe spelers. Daarom heeft het ontwikkelteam enkele aanpassingen gedaan om ook nieuwe spelers een soepelere ervaring te bieden. Zo is de locatie van Damarose iets aangepast, waardoor ze makkelijker te vinden is op haar eerste plek. Spelers kunnen vanaf nu al direct voor de bossfight een NPC naar zich toe wenken om te assisteren in het gevecht. De effectiviteit van NPC’s in bossfights is ook verhoogd.

Spelers kunnen nu ook hun eigen hond oproepen om te helpen tijdens een bosfight. De Hallowed Sentinel Hound is nu beschikbaar als een NPC tijdens bossfights. Om deze vrij te spelen moet je Gentle Gaverus, Mistress of Hounds verslaan en vervolgens de murderous pup in Skyrest Bridge een aai over de bol geven. Deze good boy heeft een extra ability die spelers kan healen, maar de cooldown hierop is wel behoorlijk lang om het je niet te makkelijk te maken.

Ga jij opnieuw Lords of the Fallen induiken na deze update?