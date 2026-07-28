Nioh 3 Hell Rising DLC aangekondigd voor 19 augustus 2026

Team Ninja brengt met de Nioh franchise een eigen subgenre dat leeft naast de soulslikes en soulsborns. Nioh 3 is daarin geen uitzondering en ook wij waren wederom, zelfs na een eerste én tweede deel, enorm fan van Nioh 3. Die derde titel krijg nu een eerste DLC en aan de titel te zien, is dit ook zeker niet de laatste!

Hell Rising brengt een paars tintje naar Nioh 3 en wordt de eerste van twee aangekondigde uitbreidingen voor deze action-adventure game. We krijgen hierin nieuwe storylines, waaronder de droom van een Yokai, evenals nieuwe equipment, elements en andere beloningen. De DLC zal op 19 augustus 2026 verschijnen en valt onder de seizoenpas van Nioh 3.