Nioh 3 Hell Rising DLC aangekondigd voor 19 augustus 2026

Nieuws 8 Malvin Schuivens 28 juli 2026
Team Ninja brengt met de Nioh franchise een eigen subgenre dat leeft naast de soulslikes en soulsborns. Nioh 3 is daarin geen uitzondering en ook wij waren wederom, zelfs na een eerste én tweede deel, enorm fan van Nioh 3. Die derde titel krijg nu een eerste DLC en aan de titel te zien, is dit ook zeker niet de laatste!
Hell Rising brengt een paars tintje naar Nioh 3 en wordt de eerste van twee aangekondigde uitbreidingen voor deze action-adventure game. We krijgen hierin nieuwe storylines, waaronder de droom van een Yokai, evenals nieuwe equipment, elements en andere beloningen. De DLC zal op 19 augustus 2026 verschijnen en valt onder de seizoenpas van Nioh 3.
”Our protagonist and appointed shogun, Takechiyo, journeys through time and is led to Edo in the future by an unknown yokai he met in his dreams. There, following the death of the future Takechiyo, the era of peace has ended, and Edo has been retaken by the Crucible. With the cooperation of a one-eyed swordsman, Yagyu Jubei, and a Spanish envoy, Rodrigo, Takechiyo faces yet another plot revolving around Spirit Stones and an enemy with a strong resentment towards the shogunate.”
Tagged as:
DLC hell rising Koei Tecmo Nioh 3 Team Ninja
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment