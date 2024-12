Dragon Ball Sparking! Zero lost grootste probleem op

De nieuwste Dragon Ball Fighter game die de opvolger moest zijn van de razend populaire Bodukai Tenkaichi reeks verscheen met een enorm groot en frustrerend probleem. Onlangs heeft er een update plaats gevonden die een hele hoop verandering brengt in het kader van balans, maar ook het grootste probleem van deze multiplayer fighter oplost.

Er zijn weinig dingen die net zo leuk zijn als een potje knokken op de bank met je vrienden of familie. Dragon Ball Sparking! Zero verscheen een aantal weken geleden en ook hier konden spelers weer samen vechten in splitscreen mode. Het enige probleem hieraan was dat je maar één map kon kiezen in deze mode. Dit was dan ook een hele saaie en kale map, die het minst vroeg van de performance van de game. Uiteraard waren spelers hier niet over geënthousiasmeerd en hierdoor was de splitscreen mode veel sneller saai dan het zou moeten zijn. Dit probleem is vanaf vandaag verleden tijd, want je kunt nu alle maps kiezen in de splitscreen mode!

Attention, DRAGON BALL: Sparking! ZERO players! We have some great news for you! 🎉 A free update including split screen mode for all stages is now available! Play with your friends and enjoy the game together like never before! #DBSZ More details here: https://t.co/AlrIygq4tX pic.twitter.com/B8TrxiMmJz — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) December 12, 2024

Dit is uiteraard niet alles dat aangepast is. Deze nieuwste update brengt ook verandering mee in het balans van de game. Zo is er ook een ander groot frustratiepunt aangepakt. Great Ape Vegeta heeft namelijk minder levens. Hetzelfde geldt ook voor Dr. Wheelo. Verder zijn er aanpassingen doorgevoerd aan het bijvullen van Ki, Skill Counters en schade aanpassingen voor verschillende soorten aanvallen. Spelers kunnen nu ook verschillende intro animaties overslaan in de multiplayer mode als beide spelers kiezen om deze over te slaan.

De volledige patch notes zijn hier terug te lezen.