WB Games komt met Game of Thrones: Kingsroad

Game of Thrones is niet meer weg te denken uit het huidige media landschap, maar qua games is het aardig stil. Dat dacht Warner Bros. Games ook en daarom hebben ze tijdens The Game Awards van 2024 een nieuwe game aangekondigd in het universum van G.R.R Martin. Voor mobiel, dat dan wel

In Game of Thrones: Kingsroad ga je samen met Jon Snow het gevecht aan met the white walkers beyond the Wall. Het verhaal draait er dan ook om dat je samen met je broeders van The Night’s Watch gaat slachten. Verder geeft de trailer een hint dat we alle great houses aan onze zei moeten krijgen en hiermee krijgen we dan ook een blik aan het groot scala aan bekende gezichten dat we in de game langs zien komen.

Game of Thrones: Kingsroad wordt ontwikkeld door Netmarble voor mobiele apparaten. Hopelijk weet Warner Bros. Games hiermee eindelijk een toffe Game of Thrones game neer te zetten.