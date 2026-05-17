LEGO Minas Tirith onthuld

LEGO heeft deze week officieel de langverwachte Lord of the Rings LEGO Minas Tirith set onthuld — een uitgave van maar liefst 8.278 onderdelen, ontworpen ter ere van het 25‑jarig jubileum van Peter Jacksons filmtrilogie. De set, die vanaf 1 juni 2026 beschikbaar is voor LEGO Insiders (lidmaatschap van Lego) en 4 juni 2026 in de algemene verkoop gaat, wordt gepresenteerd als een gedetailleerd model dat zowel de grootsheid, splendor en prachtige architectuur van de Witte Stad als iconische scènes uit The Return of the King tot leven brengt.

LEGO Minas Tirith; de bouwervaring

De set LEGO Minas Tirith (Icons 11377) combineert een microschaal‑weergave van de zeven ringen van de stad met minifiguur‑schaal interieurs, waaronder de troonzaal van de citadel. De afmetingen zijn indrukwekkend: 59 cm hoog, 62 cm breed en 37 cm diep, waarmee het een van de grootste Lord of the Rings‑sets ooit is. Even plaats zoeken maar een mooie aanvulling op de collectie in huis! De bouw richt zich op volwassen fans en verzamelaars, met een focus op architectonische details zoals de gelaagde witte muren, de iconische rotsrichel en de skyline van Gondor. LEGO benadrukt dat het model is ontworpen als een “striking display piece” dat zowel van afstand als van dichtbij tot zijn recht komt.

Details, details, details…

De LEGO set Minas Tirith bevat een aantal minifiguren waaronder: Gandalf the White, Aragorn als King Elessar, Arwen, Faramir, Denethor (met tomaten…), Pippin en 4 soldaten van Gondor. Daarnaast wordt de legendarische Shadowfax meegeleverd. Accessoires zoals Gondor‑helmen, schilden en Aragorns kroon versterken de thematische diepgang. Opvallend is dat sommige fans teleurgesteld reageerden op het ontbreken van Frodo, Sam en Merry. Ondanks de omvang van de set is het aantal minifiguren relatief beperkt vergeleken met eerdere LOTR‑sets zoals Rivendell. Wij zijn in ieder geval mega happy met deze aankondiging en set! Hier zullen ook de nodige uren in gaan zitten naar het zoeken van alle juiste materialen en het micro managen van alle sub bouw onderdelen…

Prijskaartje en een prijs?

De set wordt gaat de verkoop in voor €649,99 / $649,99 / £579,99, waarmee het een van de duurste LEGO‑sets van 2026 is (toch maar even gaan sparen). LEGO Insiders krijgen vanaf 1–7 juni 2026 een exclusieve Gift with Purchase: de Grond‑stormram, bekend uit de Slag om Minas Tirith. Deze bonusset bevat een functionerende ram en twee orc‑minifiguren. En laten we eerlijk zijn, Minas Tirith is niet compleet zonder dit iconische stuk genaamd Grond, die poort zal toch een keer neer moeten gaan…(?) Daarnaast kunnen LEGO Insiders deelnemen aan een sweepstake voor een volledig verzorgde reis naar de Hobbiton‑filmset in Nieuw‑Zeeland. Meer informatie daarover vindt je hier op de LEGO website!

Dus, halen die set!

Met de onthulling van LEGO Minas Tirith levert het een van de meest ambitieuze Lord of the Rings‑sets ooit af. De combinatie van schaal, detail, iconische locaties en zorgvuldig gekozen minifiguren maakt het een hoogtepunt voor verzamelaars. Hoewel sommige fans kritisch zijn over de minifiguurselectie, wordt de set alom geprezen als een indrukwekkend eerbetoon aan een van de meest memorabele locaties uit Midden‑aarde. In een tijd waarin LEGO steeds groter, gedurfder en duurder wordt, voelt Minas Tirith als het ultieme statement: een liefdesbrief aan fans die al jaren wachten op erkenning van Midden‑aarde. Het is geen set meer, maar een monument — en misschien wel het nieuwe kroonjuweel van volwassen LEGO‑verzamelaars.

De liefde en aandacht die deze franchise krijgt na zoveel jaren vinden wij ook volledig terecht en misschien is dit zelfs wel The One LEGO set to rule them all…

