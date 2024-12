Review: HyperX Quadcast 2 Microfoon

HyperX heeft een immens breed portfolio aan gaming accessoires opgebouwd in de laatste jaren. Van een aantal van deze zien we nu nieuwe iteraties verschijnen. Zo komt binnenkort onze review over de Pulsefire Haste 2 Core. Voor de streamers onder ons is er 1 review die niet mag missen: De HyperX Quadcast 2 streaming microfoon!

De HyperX Quadcast 2 is een microfoon die gericht is aan streamers die een plug-and-play ervaring zoeken, of mensen die gewoon op simpele wijze goede audio willen. Dit allemaal voor een prijskaartje van ongeveer 150 Euro. Nu luidt voornamelijk de vraag: Is die prijs-kwaliteitsverhouding sterk genoeg? Daar gaan we naar kijken!

Design & bouwkwaliteit

De Quadcast 2 is een continuatie van de eerste, klinkt logisch zou je denken. Maar, er zitten nog andere varianten in die collectie, waaronder de Quadcast 2S. Er zijn een aantal verbeteringen gemaakt dit keer. Zo is de shock mount verbeterd, maar ook makkelijker te demonteren. De nieuwe dial die zorgt voor volume, gain control én mic monitoring is aanwezig en ook de stand is verstevigd. Ook zijn er een aantal dingen niet veranderd… Zo is het rode licht op de microfoon nog steeds alleen rood. Het hele ‘go live’ sfeertje blijft in de basismodellen dus nog wel even hangen. Koop je de S variant, dan heb je volledig RGB controle.

Verder is de Quadcast 2 een strak ontwerp. De base is stevig en subtiel, de shock mount oogt goed en is stevig en ook de microfoon zelf heeft een tof en strak ontwerp. Bovenop de microfoon zit een touch button, waarmee je de microfoon kan muten. Onder de shockmount zit op de microfoon de befaamde dial button.

Vergelijk ik de Quadcast 2 met mijn Yeti X, dan durf ik te stellen dat ik het design dat HyperX weet neer te zetten een stuk toffer vindt. Sowieso het hele ronde, strakke ontwerp spreekt mij meer aan, maar hij is ook in verhouding niet zo ‘beefy’. Dit terwijl er genoeg microfoons zijn die groter zijn of ogen. Het enige dat ik graag zou terugzien bij een volgende iteratie, is volledige RGB. Kom op jongens, dat moet lukken!

Geluidskwaliteit

Zoals ik eerder al aangaf, de Quadcast 2 is een plug-and-play apparaat. Je steekt hem in, gooit een update (als je dat wilt) en hebt de beste kwaliteit die de microfoon kan bieden. Ik moest zelf nog een beetje tweaken in de app, maar meer was niet nodig om gewoon acceptabel geluid te krijgen.

Waar de eerste variant 16-bits geluid had, neemt deze variant op in 24-bits. Daarnaast is de sampling rate van 48KHz naar 96KHz gegaan. Hierdoor neemt de microfoon meer detail op. Wat niet alleen beter is voor de geluidskwaliteit, maar ook voor eventuele bewerking achteraf. Het geluid van de microfoon is helder en warm. Wat mij persoonlijk op is gevallen, is dat ik de microfoon best wat verder weg kan zetten dan mijn Yeti X en dat de Quadcast 2 zich hier op aanpast. Waar mijn Yeti X wel gedetailleerder en voller geluid produceert, mede door de vrijheid die je hebt in het instellen van je microfoon, produceert de Quadcast 2 immens goed geluid voor een plug-and-play USB microfoon. Al met al kan ik hier zeer zeker niet over klagen!

Daarnaast kan je natuurlijk ook gebruik maken van verschillende polar patterns. Deze kan je via de HyperX NGENUITY app aanpassen. Een polar pattern is een instelling die bepaalt uit welke richting de microfoon geluid moet opnemen. Hierdoor kan je de microfoon in vrijwel iedere omgeving gebruiken. Via de LED indicatoren bovenop je microfoon wordt aangegeven op welke mode deze staat. De meeste van jullie zullen gewoon gebruik maken van de Carioid pattern, deze pakt 1 zijde extra goed op, waardoor je ongewilde geluiden iets makkelijker kunt buitensluiten. Zo heb je ook een bi-directionele pattern waarmee je een ASMR video kunt opnemen voor dat speciale effect. Ook is er een omnidirectionele pattern beschikbaar, ideaal voor als je een podcast met meerdere mensen wilt opnemen en maar één microfoon beschikbaar hebt.

Software & features

Al die features, zoals het veranderen van je patterns, gain control, microfoon volume en mic monitoring volume, kunnen via de fysieke dial button aangepast worden. Je kan dit ook gewoon aanpassen via de NGENUITY software. Meer dan dat is er ook niet echt om aan te passen, moet ik wel even benoemen. De software is enorm karig en dat is natuurlijk de hele bedoeling van de simpliciteit van deze microfoon. Echter vind ik de keuze hebben om wel het een en ander in de native software te kunnen tweaken niet geheel overbodig.

Verdict

De HyperX Quadcast 2 is een hoge kwaliteit USB microfoon, die echt gericht is op degenen die op zoek zijn naar gebruiksgemak en een plug-and-play oplossing. De microfoon staat goed op je bureau, heeft helder en warm geluid en is stevig gebouwd. Ben jij op zoek naar een microfoon die out of the box meteen doet wat ‘ie moet doen? Dan is de Quadcast 2 zeer zeker iets voor jou! Zoek jij een microfoon die veel opties heeft? Dan is dit misschien niet helemaal wat je zoekt. Wat het doet, doet het in ieder geval mega goed.

