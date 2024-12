intheSpotlight: 2024 door de ogen van Dave

Weer een jaar voorbij, langzaam aan worden we steeds ouder, maar van binnen blijf ik lekker dat enthousiaste jongetje dat in zijn jeugd vooral opgesloten zat op zijn slaapkamer achter de Sega, PS1 &2, PC of Xbox 360. Al bijna 3 jaar mag ik niet alleen games spelen, maar er ook actief mee bezig zijn in de vorm van content. Zowel schriftelijk als audiovisueel als dit jaar zelfs branding en webontwikkeling! intheGame brengt me op plekken en bezorgt me ervaringen die ik koester en ook in 2024 zijn er weer een aantal geweldige dingen de revue gepasseerd!

Toen ik begon als nieuwste lid van intheGame in maart 2022 was ik erg enthousiast om de poging te wagen of ik ook een journalistieke kant had. In mijn privéleven en werk ben ik namelijk veel audiovisueel en design gericht bezig, echter had ik als doel om ook op de een of andere manier in de games industrie te kunnen werken, gezien dit echt een jongensdroom is. Deze kans deed zich voor toen Malvin me vroeg of ik wellicht interesse had om stukjes te schrijven voor intheGame en de rest is geschiedenis. Tegenwoordig voel ik me zo verbonden met deze site en crew dat ik ook heb kunnen groeien om zo dit platform wat we hebben naar een nieuw level te tillen door mijn skills actief in te zetten voor de groei intheGame, en vanuit dat oogpunt heb ik dit jaar als geen ander de meeste hoogtepunten mogen ervaren met intheGame als ooit tevoren.

Mijn itG highlight

Zoals zojuist aangegeven heb ik een audiovisuele achtergrond in foto/ videografie, maar ook design en webontwikkeling. Als nieuwste lid van intheGame had ik waarschijnlijk de minste nostalgie met de oude huisstijl, website en kleuren en dit heb ik dan ook kenbaar gemaakt. Het werd tijd om itG naar 2024 te trekken en samen met Malvin hebben we deze uitdaging op ons genomen. Niet alleen hebben we gewerkt aan een frisse nieuwe branding, met nieuwe kleuren, typografie en een compleet nieuwe uitstraling van alle kanten die ons perfect reflecteert. Een uitstraling waar ik nog elke dag met veel trots naar kijk.

Ook hebben we onze audiovisuele krachten gebundeld om tijdens events en met name Gamescom 2024 de output in video content naar een level te tillen waarvan we eerst nog mochten dromen. En wat is ons dit goed gelukt! Megatrots ben ik op het team en natuurlijk mijzelf hoe dat we dit jaar in een klap het hele platform naar deze tijd hebben weten te trekken. Ook voor mijzelf was dit een uitdaging. Natuurlijk ben ik met mijn werk vaak bezig met videografie, maar hoe capture je een event als een outlet? Hoe maak je snel, efficiënt en op een leuke manier sociale media content, previews en interviews op camera? Lukt het me om overtuigend te presenteren voor camera? Allemaal uitdagingen die we zijn aangegaan en het resultaat spreekt voor zich.

@inthegamenl ⚔️🎮 Gamescom Exclusive! – Kingdom Come Deliverance 2 heeft ons omver geblazen! 😲 Dave mocht vandaag niet één, maar twee demo’s spelen, en deze game heeft hem compleet verrast. Hier is waarom jij nu ook hyped moet worden! 💥 De eerste demo, gespeeld behind closed doors, liet ons kennismaken met de diepe city gameplay en de vernieuwde stealth mechanics. Het dialoogsysteem is nog uitgebreider, en de keuzes die je maakt hebben écht impact op je avontuur. 🏙️🗣️ De tweede demo op de beursvloer focuste op outdoor exploration, harvesting en keuzes. Het landschap is prachtig, en elke beslissing die je maakt heeft gevolgen voor je voortgang. Het is niet zomaar een vervolg—dit is een next-gen RPG op z’n best! 🌳⚔️ Kingdom Come Deliverance 2 komt uit op 11 februari 2025 voor PS5, Xbox Series S\X en PC. Dave is extreem enthousiast, en in deze preview video deelt hij waarom dit dé game is om naar uit te kijken. 🔥 📅 Heb jij ook zin in Kingdom Come Deliverance 2? Laat het ons weten in de comments! #Gamescom2024 #KingdomComeDeliverance2 #WarhorseStudios #GamingNews #Preview #NextGenGaming ♬ origineel geluid – intheGame.nl

Mijn favoriete event

Deze is na mijn vorige stukje natuurlijk voor de hand liggend. Gamescom 2024 was de highlight van dit jaar. De 2de keer dat ik er ben geweest en zoals al aangegeven in alle punten indrukwekkender dan zelfs de eerste keer al was. Buiten content maken is het natuurlijk altijd weer een geweldige ervaring om hier te zijn. Samen met de rest van de gasten van intheGame ervaar je binnen 3 dagen zo ontzettend veel. Spreek je met developers over games die eraan zitten te komen waarin je hun passie en enthousiasme gewoon bijna kan proeven. En is het elke dag rennen, zweten, tot in de late uurtjes en zelfs weken na Gamescom nog werken aan content, dubbel en dwars waard. Mocht het me gegund zijn om in 2025 weer te kunnen gaan dan teken ik daar zonder twijfel wederom voor!

Media of the year

Nu heb ik wel genoeg veren in de reet van mezelf en mijn collega’s gestoken. Voor je het weet gaan we nog naast onze schoenen lopen. Net zoals de hoofdpersonages dat in House of the Dragon dat ook doen. Al 2 jaar keek ik uit naar het volgende seizoen dat ons weer terug zou nemen naar de grauwe en meedogenloze wereld van Westeros en man wat heb ik week op week weer genoten en op het puntje van mijn stoel gezeten. House of the Dragon Season 2 was voor vele een controversieel seizoen omdat het wat dingen verandert vergeleken met het boek. Ook was het een seizoen dat ons 8 afleveringen lang teasede naar een inpending war, maar de daadwerkelijk verlossing van die tease, zal wederom nog 2 jaar op zich laten wachten. Maar dat mocht de pret niet drukken. Ik kan niet wachten tot season 3 verschijnt, tot dan geniet ik met volle teugen van al het geweldigs dat HBO onze kant op schiet, zoals bijvoorbeeld The Penguin.

Game of the year

Qua gamejaar was 2024 voor mij persoonlijk niet een jaar waarin ik terugkijk op megaveel klappers die mij echt wisten te interesseren. Mijn meest anticipated game van het jaar Assassin’s Creed Shadows werd doorgeschoven naar 2025 en alhoewel ik best veel gespeeld heb waren dit vooral games die ik heb geprobeerd ondanks dat ik van tevoren wel al wist dat het niet geheel mijn type games zijn. Zoals bijvoorbeeld Final Fantasy VII: Rebirth (tot grote vreugde van Daniel), Methaphor: Refantazio en zelfs Elden Ring. Geen van deze games konden mij echt bekoren. Tot dat daar Silent Hill 2 uit kwam. Man, wat een game. Van het verhaal, tot de graphics tot het meesterlijk gemonteerde sound design. Alles aan deze game is gewoon zo steen goed dat ik niet anders kan dan Silent Hill 2 mijn absolute GOTY te maken. Ik ben het dan ook 100% eens met de dikke 9 die Malvin de game heeft gegeven.

Op naar 2025

Desondanks dat 2024 niet geheel het jaar was waarin games uit kwamen waar ik zelf echt warm van wordt, heeft 2025 er alle schijn van dat dit compleet gaat veranderen en we een jaar krijgen waarin ik het megadruk ga hebben met superveel toffe games! Met special shout-out naar GTA6. Mits de game ook echt in 2025 uit zal komen, natuurlijk. Verder kijk ik erg uit naar games zoals Mafia: The Old Country, Assassin’s Creed: Shadows, Avowed, Kingdom Come: Deliverance 2, Civilisation VII, Marvel 1943: Rise of Hydra, Ghost of Yotei en Fable en hopelijk Exodus! Man, wat een jaar! Ik kan niet wachten. Buiten de geweldige games kijk ik er ook naar uit hoe we in 2025 wederom weer intheGame naar een hoger level kunnen tillen op verschillende events qua fotografie, hoe we onze TikTok en Insta nog meer kunnen laten groeien en naar de vele mooie momenten die ik nog met de crew mee mag maken!

Ik wens iedereen alvast fijne feestdagen, een mooie jaarwisseling en tot 2025!