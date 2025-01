PlayStation onthult Midnight Black Collection

Een hele reeks nieuwe PlayStation accessoires in het zwart. Dat is wat PlayStation vandaag heeft onthuld op Social Media. De nieuwe producten zijn vanaf 16 januari vooruit te bestellen. Deze worden dan op 20 februari geleverd, want op deze dag verschijnt de collectie wereldwijd.

De Midnight Black Collection is precies wat de naam zegt, zo zwart als de nacht. Eerder lanceerde Sony al een DualSense controller en Console plates in het zwart, maar daar komen nu een aantal producten bij.

Ten eerste verschijnt er een zwarte versie van de DualSense Edge. Deze kost €219,99. Ook wordt er een nieuwe Pulse Elite in het zwart uitgebracht voor €149,99 en de Pulse Explore oordopjes voor €219,99. Last but not least krijgt ook de PlayStation Portal een uitvoering in het zwart voor €219,99.

De collectie is vanaf 16 januari 2025 vooruit te bestellen via Direct.PlayStation.com en geselecteerde retailers. Ga jij een aantal accessoires uit deze collectie aanschaffen, of ben je nog steeds content met de 30th Anniversary Collectie?