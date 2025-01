Tails of Iron 2 introduceert magische spreuken in nieuwe trailer

Tails of Iron 2 verschijnt op 28 januari alweer voor de PlayStation 5, Xbox Series consoles, Nintendo Switch en PC. Voor het eerst voor deze franchise wordt magic een ding. Dit betekent dat je naast zwaarden, bijlen en speren een nieuwe dimensie moet overwegen om in te zetten of te wijken.

Tijdens Gamescom 2024 spraken we met de ontwikkelaars van Tails of Iron 2 om te bespreken waar spelers naar uit moeten kijken in het tweede deel. De elementen namen toen de voorgrond in het gesprek. Voor het eerst ben je in de gelegenheid om je wapens te coaten met gif of vuur. Bepaalde beesten zijn zwakker of juist sterker tegen bepaalde elementen en kunnen deze dan ook inzetten. Wat de ontwikkelaars ons toen niet vertelde, was dat ze nog iets heel anders van plan waren met elementen: Magische spreuken en valstrikken.

Naast het coaten van je wapen met gif of vuur, ben je in de gelegenheid om elektriciteit, vuur, gif en ijs-aanvallen in de vorm van magie te gebruiken. Ook kun je deze elementen inzetten bij het plaatsen van valstrikken om zo een hele nieuwe dimensie toe te voegen aan de al zenuwslopende 2D combat van de franchise.

In Tails of Iron 2 kruipen we in de harige huid van Arlo, een geheel nieuw personage in de franchise. Spelers krijgen met de Deluxe Edition toegang tot twee DLC packs, waarvan eentje meer cosmetische aanpassingen voor Arlo’s baard en haar toevoegt. De andere ‘Augur of the Draugr’ voegt een speciaal harnas toe voor Arlo. Dit is het Legendarische Draugr armour.

De 2D Actie-game van Odd Bug Studio neemt alles over van het eerste deel en verbeterd met vernieuwingen en verfijningen, waaronder verbeterde base-building, toevoegingen aan de combat in de vorm van magic en valstrikken, optionele bosses in de vorm van Legendary Beasts met exclusieve beloningen en nog veel meer. Uiteraard keert de legendarische stem van Doug Cockle (Geralt uit The Witcher) terug om het verhaal te begeleiden.

Klinkt deze game interessant voor jou? Hou onze website dan goed in de gaten. Wij voorzien je spoedig van een review!