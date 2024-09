PlayStation 5 30th Anniversary consoles aangekondigd

De PlayStation 5 krijgt een make-over voor de dertigste verjaardag van Sony PlayStation. Niet alleen de huidige Slim-variant krijgt een 30th Anniversary Edition, maar ook de aanstaande PlayStation 5 Pro is verkrijgbaar in een speciale 30th Anniversary bundel. Naast de consoles krijgen de controllers en de Portal ook een speciale editie.

Vanaf 26 september zijn de bundels en de losse accessoires te pre-orderen via PlayStation’s eigen webshop. Je kunt een losse DualSense, DualSense Edge of PlayStation Portal bestellen, maar ook kiezen voor één van de twee bundels met respectievelijk de PlayStation 5 Slim of de PlayStation 5 Pro in een 30th Anniversary jasje. Er worden in totaal maar 12300 Pro bundels verkocht. Iedere Pro console in deze bundel is voorzien van een uniek nummer gegrafeerd in de console.

De Pro bundel

Deze bundel bevat het volgende:

Limited Edition PlayStation 50 Pro

DualSense controller

DualSense Edge

Console cover voor de Disc Drive (Disc Drive los verkrijgbaar)

Vertical stand

Charging Station

Oplaadkabel in de stijl van de oude PlayStation 1 controller

4 kabel binders

PlayStation Sticker

Limited Edition poster (1 van de 30 mogelijke designs)

paperclip

De Slim bundel

Limited Edition PlayStation 5 Digital Edition

DualSense controller

Console cover voor de Disc Drive (Disc Drive los verkrijgbaar)

Vertical stand

Oplaadkabel in de stijl van de oude PlayStation 1 controller

4 kabel binders

PlayStation Sticker

Limited Edition poster (1 van de 30 mogelijke designs)

paperclip

Losse accessoires

Naast de bundels zijn de DualSense controller, de PlayStation Portal en de DualSense Edge los verkrijgbaar. Stuk voor stuk in een 30th Annivsary jasje.

De volledige collectie is pas vanaf 21 november verkrijgbaar en is te bestellen via de PlayStation Direct website vanaf 26 september 2024. Dat is op dezelfde dag als de pre-orders voor de “normale” PlayStation 5 Pro van start gaan. De PS5 Pro uit deze bundel verschijnt dus 2 weken na de release van de PlayStation 5 Pro. Hou hier rekening mee als je niet kunt wachten met het spelen op je Pro. Er zijn nog geen prijzen bekend gemaakt voor de losse accessoires of de bundels.