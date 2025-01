Assassin’s Creed: Animus Hub onthuld

Assassin’s Creed: Infinity, die naam zegt je waarschijnlijk wel wat. Het zou een online platform worden waar alle Assassin’s Creed content in samen komt. Het zou de plek worden voor de Modern Day storyline van de franchise, alsook een interactieve omgeving waar je alle games, expansions, stores en content kan bekijken. In een trailer laat Ubisoft dan eindelijk Infinity zien, onder een nieuwe naam namelijk The Animus Hub.

Het is een controversiële keuze dat Ubisoft zo hard inzet op hun grootste franchise dat er nu zelfs een ware online hub voor ontwikkeld is. Met name als je bedenkt waar een omgeving zoals dit vooral voor gebouwd is, namelijk monetization en de speler zo lang mogelijk in de game en alles wat ermee te maken heeft, houdt. In de trailer van de Assassin’s Creed: Animus Hub zien we dan ook dat wanneer je Shadows op start je niet direct de game begint, je start namelijk eerst de hub. Hier krijg je 4 keuzes voorgeschoteld. Namelijk memories, projects, exhange en vault.

Memories

In memories vindt je in weze alle games, hier kun je door een tijdlijn scrollen van alle speelbare personages uit de franchise. Van Bayek in Origins aan het begin van de tijdlijn tot aan Jacob en Evie Fye van Syndicate. Het is echter nog niet bekend wat er gebeurt als je een bepaalde game niet hebt, waarschijnlijk krijg je dan direct de optie om die game te kopen, hoe handig.

Projects

In Projects kun je nieuwe missies en anomalies vinden. Er gaan al langer geruchten dat Assassin’s Creed: Shadows een soort van battle-pass zou krijgen en dit lijkt dat te bevestigen. Door projects en anomalies te behalen kun je namelijk nieuwe gear, currency en datafiles vrij spelen. Zit jij te wachten op een battle-pass in een singleplayer game?

The Exchange

Deze exchange is natuurlijk eigenlijk hetzelfde als de Ubisoft Store zoals je die gewend bent uit eerdere Assassin’s Creed games. Ik deze store kun je jouw behaalde currency besteden aan nieuwe outfits, mounts en nog meer.

The Vault

Dan komen we bij het controversieelste stukje voor Assassin’s Creed fans van weleer. Weet je nog dat de Modern Day een grote impact had op het verhaal, hoe je met jouw voorouderen en hun herinneringen nodig had om de wereld te redden. Dit gedeelte is al langer weg uit de franchise, en met een soortgelijke attempt at Modern Day met Layla in Origins/Odyssey en Valhalla leek het erop dat we een nieuw verhaal zouden krijgen, en die krijgen we! Maar de manier waarop, zal voor vele een grote teleurstelling zijn. The Vault zal namelijk de plek zijn voor Modern Day content. Denk hierbij aan video, foto en tekst files die te maken hebben met een on-going story. De trailer geeft aan dat ze hier nog niet te veel over willen vertellen, maar als het bij alleen dit blijft en er geen enkel interacties, speelbaar element meer is dat te maken heeft met de Modern Day dan is dat zeer teleurstellend te noemen (vind ik zelf dan).

Assassin’s Creed: Animus Hub trailer:

Meer Assassin’s Creed: Shadows info?

In 2024 liet Ubisoft ons al meer zien van de game, waaronder een cinematische reveal trailer, een blik op het Japanse landschap en een in-depth gameplay reveal over de 2 speelstijlen.

Of ben je benieuwd naar de story trailer die ook vandaag is uit gekomen?

Assassin’s Creed Shadows, zal op 20 maart 2025 worden gelanceerd. De game zal beschikbaar zijn op PC, PlayStation 5 en Xbox Series S|X.

Ben je klaar om feudaal Japan in te duiken met Naoe en Yasuke? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op Facebook.