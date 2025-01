Assassin’s Creed: Shadows krijgt een story trailer

Na 2 delays en heel wat geduld is daar eindelijk een eerste blik op het verhaal van Assassin’s Creed: Shadows. In Shadows kruipen we in de huid van Naoe en Yasuke in het Japan van 1579 tijdens de unificatie van het land gedreven door de wil van Daimyo Oda Nobunaga.

Dat deze unificatie zowel in onze echte geschiedenis als in de game veel impact heeft gehad op de inwoners van Japan moge duidelijk zijn. In de story trailer zien we dan ook direct de destructie en leid dat deze periode met zich mee bracht. Waar Naoe haar vader verliest, wordt Yasuke door Oda Nobunaga in dienst genomen. Uiteindelijk zullen hun paden elkaar kruisen waardoor ze beide een rol zullen spelen in de eeuwen lange oorlog tussen de assassinss en templars. Zoals Yasuke tegen Naeo zegt, zijn ze gedeelte van iets groters…

Assassin’s Creed: Shadows Story trailer

Japan, 1579 — The country is on a brutal path toward unification driven by the iron will of daimyo Oda Nobunaga. Unrest grows as new coalitions appear and corruptive foreigners infiltrate the land. After the brutal invasion of the peaceful province of Iga, a young shinobi embarks on a journey to fulfill an impossible promise while a legendary samurai finds new purpose confronting the demons of his past.

– Ubisoft Quebec

Meer Assassin’s Creed: Shadows info?

In 2024 liet Ubisoft ons al meer zien van de game, waaronder een cinematische reveal trailer, een blik op het Japanse landschap en een in-depth gameplay reveal over de 2 speelstijlen.

Assassin’s Creed Shadows, zal op 20 maart 2025 worden gelanceerd. De game zal beschikbaar zijn op PC, PlayStation 5 en Xbox Series S|X.

