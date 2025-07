Pokémon Legends Z-A speelbaar op Gamescom!

Goed nieuws voor alle Pokémon fans. Pokémon komt dit jaar terug naar Gamescom en ze brengen dit jaar nog veel meer mee dan vorig jaar. Zo kunnen fans onder andere aan de slag met een demo van Pokémon Legends Z-A. Naast de nieuwe Pokémon game, kunnen fans aan de slag met verschillende TCG-activiteiten.

Pokémon was vorig jaar al aanwezig op Gamescom, maar hier lag de focus voornamelijk op de Trading Card Game en Pokémon Unite. Alhoewel beide dit jaar weer terugkeren, mogen fans aan de slag met een speelbare demo van Pokémon Legends Z-A, waarschijnlijk op de Nintendo Switch 2! Naast de nieuwe Legends game, TCG en Unite, mogen fans aan de slag met interactieve momenten rondom TCG Pocket en wordt de terugkeer van Mega Evolutions gevierd. In welke hoedanigheid, is niet duidelijk.

#Gamescom2025 is going to be MEGA! 😎

Attendees can try out a hands-on demo of Pokémon-Legends: Z-A, learn how to play Pokémon TCG and Pokémon UNITE at Play Lab, experience interactive moments with Pokémon TCG Pocket, and celebrate Mega Evolution with us! pic.twitter.com/8bMSNTNFF2 — Pokémon UK (@PokemonNewsUK) July 17, 2025

Kom jij dit jaar naar Gamescom toe? Vergeet dan niet om de nieuwe Pokémon RPG te checken om te zien of de volgende Legends game net zo goed wordt als Legends Arceus. Kun je er dit jaar niet bij zijn? Dan gaan wij ons best doen om hands-on te gaan met de titel om jou er na afloop alles over te kunnen vertellen.

Meer Nintendo op Gamescom?

Wil je meer Nintendogames spelen of de Nintendo Switch 2 uitproberen? Dan is er goed nieuws, want Nintendo is dit jaar ook aanwezig op Gamescom. Het is nog niet bekend welke andere games speelbaar zijn.

Meer Pokémon?

Naast de Pokémon stand is Pokémon Go ook aanwezig op Gamescom 2025. Spot de Pokémon Go bus voor unieke in-game beloningen en activiteiten.