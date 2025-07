Guild Wars lijkt een documentaire te krijgen

Guild Wars 2 kondigde recent een nieuwe expansion genaamd Visions of Eternity aan. Deze staat volledig in het kader van de Inquest. Nu lijkt het erop dat Guild Wars als franchise een documentaire gaat krijgen.

Er is nog geen officiële aankondiging vanuit ArenaNet of Guild Wars (2) zelf, maar het lijkt erop dat Second Wind Entertainment Group een documentaire gaat produceren omtrent de volledige Guild Wars franchise. Dit vanwege het 20-jarig bestaan van beide games en alle expansions. Second Wind kondigt dit aan via hun Patreon Q2 aankondigingen. Het nieuws kwam tot het licht door een Reddit post van een Patreon lid van de entertainment groep. We wachten nog op een officiële onthulling vanuit ArenaNet, maar dit is het bericht vanuit Second Wind.

Guild Wars naar Guild Wars 2

Guild Wars: Prophecies markeerde het begin van een 20-jarig lange franchise (en counting). Als kleine Malvin zat ik al achter mijn laptop, stiekem in de nacht, op Xfire te chatten met mensen terwijl ik Alliance Battles speelde. Met muziek van Jeremy Soule en 4 expansions was Guild Wars mijn main game, zelfs boven World of Warcraft. Ook Guild Wars 2 is tot de dag van vandaag nog een game waar ik altijd naar terug ga. Het voelt gewoon als thuis. Om dit in documentaire vorm te zien lijkt mij in ieder geval fantastisch.

Kijk jij uit naar een mogelijke Guild Wars documentaire? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!