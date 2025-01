Review: Tales of Graces F Remastered

De Tales of serie kent al enige remasters. Deze zijn helaas niet altijd even goed geweest. Zo liep de Tales of Symphonia remake behoorlijk slecht op release en voegde deze ook weinig toe. Ondanks dat Tales of Graces F remastered ook niet heel anders is dan het origineel, doet het wel iets essentieel: de game ziet er prachtig uit en loopt soepel.

Soms is nostalgie iets lastigs en zorgt het voor een niet objectieve blik op dingen die je als kind misschien ontzettend gaaf vond. Toen ik de Tales of Symphonia remaster enige tijd geleden speelde dacht ik: is dit misschien zo’n moment? Was dit een mooiere, betere en leukere game in mijn hoofd? misschien wel. Dat zelfde gevoel bekroop mij toen ik de Tales of Graces F remaster zag. Een bekende game. Waar ik destijds enorm van heb genoten. Dat kan dus alleen maar tegen vallen.

Maar wat een verrassing. Tales of Graces F is een van de meer geliefde games in de reeks Tales of games. Hoewel de remaster niet veel nieuws doet, brengt het deze ijzersterke game in ijzersterke vorm terug.

Verhaal

Tales of Graces verscheen voor het eerst op de Nintendo Wii in 2009. Dat was hier echter niet het geval. Wij zagen de game namelijk pas in 2012 op de Playstation 3 in de vorm van een verbeterde port.

Graces volgt het verhaal van Asbel Lhant, een jonge heer die op een dag een meisje bewusteloos aantreft. Het meisje, Sophie (een naam die ze later kreeg) is haar geheugen kwijt. We zien hier een bekend verhaal met een geheugenverlies-excuus dat we in veel JRPGs tegenkomen. Graces brengt deze clichés echter op een ongekend goede manier. Een verhaal vol met politieke spanningen, verraad en obstakels voor de protagonists. Op het moment dat Asbel zijn leven in gevaar is offert Sophie zichzelf op. Dit tekent Asbel voor het leven en brengt zijn zelfvertrouwen tot een ongekend laag niveau.

Het verhaal pakt zeven jaar later op. Asbel heeft zijn huis verlaten om lid te worden van de Knight’s Academy en heeft zijn familie sindsdien niet meer gezien. Vlak voor het voltooien van de opleiding krijgt Asbel bericht dat er iets verschrikkelijks bij hem thuis is gebeurd. Asbel keert terug naar zijn thuis waar het verhaal weer een drastische draai krijgt. Wie bekend is met de Tales serie weet dat de games altijd een bepaald thema verkennen. In dit geval vriendschap en het vechten voor de mensen wie we liefhebben. Hoewel het verhaal misschien wat voordehand liggend lijkt, zullen zowel Tales kenners als nieuwe spelers zeer waarschijnlijk vallen voor de cast.

Een sterke cast is nooit genoeg om een game goed te maken. Je krijgt in Tales of Graces F remastered echter genoeg de kans om de cast te leren kennen. Skits geven inzicht in bepaalse gesprekken tussen characters. Dit zijn korte dialogen die op bepaalde locaties getriggered kunnen worden. In de skits krijg je enkel een portret van de sprekende characters en de tekst zelf te zien. Dit zijn vaak wat casual gesprekken die weinig betrekking op het grote verhaal hebben. De skits geven echter wel een stukje persoonlijkheid van de cast mee. Dit maakt het makkelijk om je betrokken te voelen bij wat er speelt tussen de characters. Zo zie je relaties tussen mensen ontstaan en zie je de cast reflecteren over bepaalde gebeurtenissen.

Combat

Naast de sterke cast staat Tales of Graces F bekend om het uitstekende combat system. De Tales games wisselen vaak van combat system. Soms ligt de focus op combat in de lucht, soms op het vechten in rechte lijnen en soms weer op andere elementen. Tales of Graces F gebruikt de Style Shift Linear Motion Battle System. Een combat systeem dat de focus legt op beweging en het maken van enorm flashy moves. Je krijgt 4 characters te besturen. Deze characters kunnen assault of burst artes gebruiken. Deze kosten CC punten die ook weer opgeladen kunnen worden. In andere Tales games zit je vaak vast aan een TP pool (in andere games vaak mana), dat is hier niet het geval. De CC punten geven enkel weer hoeveel artes je achter elkaar kunt gebruiken om combos te maken. Dit zullen naarmate je meer criritcal hits weet te maken, en attacks weet te ontwijken, meer worden. Artes leer je veelal door titles. Een slim systeem die je helpen met het ontwikkelen van je characters. Wanneer je een title gebruikt zul je bepaalde stat benefits krijgen en nieuwe arts unlocken. Elke titel heeft zo weer andere perks. Heb je een titel eenmaal mastered, kun je de volgende equippen.

Combat is, zoals in de meeste tales games, een hectisch gebeuren met flitsende attacks en animaties. Tales of Graces F legt de focus echter op het blocken en ontwijken van aanvallen. Zo kun je side en backsteps doen om een perfect dodge te maken. Daarnaast kun je ook nog tussen de 4 characters wisselen. Dit geeft je volledige controle over het gevecht. Zo kun je snel een healer character overnemen wanneer het nodig is. De AI is echter prima en doet meestal wat het moet doen.

Het mooiste aan Tales of Graces F remastered is misschien wel de grade shop. Wie eerder een Tales game heeft uitgespeeld weet dat je gedurende de game grade punten kunt verzamelen afhankelijk van hoe goed je de gevechten doet. Heb je de game uitgespeeld, dan kun je new game plus beginnen met bepaalde unlocks die je kunt kopen met grade points.

De grade shop is deze keer echter gelijk beschikbaar. Daarbij krijg je ook nog genoeg punten om alle opties te unlocken. Zo kun je je eerste playthrough gelijk met dubbel gald, dubbel experience, dubbel damage en andere perks spelen. Dit maakt de terugkeer naar Tales of Graces nog plezieriger. Random monster gevechten zijn met de dubbel damage in een flits voorbij. Je kunt deze random encounters zelfs uitzetten, maar dit zal er zeer waarschijnlijk voor zorgen dat je level te laag zal zijn op latere, belangrijke, momenten.

Wat dat betreft is dit een perfecte remaster. Een prachtige game, iets opgepoetst, die ontzettend goed loopt en een hoop features heeft die de terugkeer naar het spel vele malen prettiger maken. Het is spijtig dat de andere remasters niet dezelfde behandeling hebben gekregen. Hoewel ik graag wat meer quality of life features had gezien (met name auto-text) is dit een geweldige remaster die precies doet wat we van een remaster mogen verwachten.