Review: The Last of Us Part II Remastered (PC)

Na een zeer indrukwekkende game op PlayStation 4 en een remaster op PS5, komt The Last of Us Part II Remastered dan ook eindelijk naar de PC. De game die in 2020 al de wereld schokte met gewaagde narratieve keuzes, wordt nu verpakt in een technisch verfijnd jasje dat zich aanpast aan de kracht van je hardware. Maar deze port is meer dan enkel hogere framerates en ultrawide support, het is een nieuwe kans om een van de controversieelste, emotionele en briljant ontworpen games van de laatste jaren opnieuw (of voor het eerst) te beleven.

Een verhaal dat blijft hangen

De kern van The Last of Us Part II is wraak. Rauw, onaf, en moreel grijs. Je volgt Ellie in haar jacht voor revenge, aangedreven door verlies, woede en verwarring. Maar net wanneer je denkt dat je begrijpt wat deze wereld van je vraagt, wisselt het perspectief naar Abby — een move die voor velen als een mokerslag aankwam, maar die de narratieve gelaagdheid naar een zeldzaam niveau tilt.

De game durft het aan om spelers oncomfortabele vragen te stellen. Het forceert empathie op momenten dat je het niet wilt voelen. En juist dat maakt het verhaal zo sterk. Het is geen crowdpleaser, het is een narratief statement. Op PC komt dat alles nog indringender binnen dankzij haarscherpe visuals, een stabiele framerate gewoon (voor mij) een vlekkeloze ervaring.

Gameplay die strakker voelt dan ooit

De gameplay van Part II is een mix van stealth, crafting en third-person shooting. Gevechten voelen organisch, bruut en altijd gespannen. Je improviseert met wat je hebt, maakt Molotovs op de vlucht, en plant valstrikken in overgroeide gebouwen. Elke confrontatie heeft een persoonlijk randje waardoor The Last of Us II Remasterd op PC je deste meer laat nadenken over de keuzes die Ellie en Abby maken in hun zoektocht naar wraak.

Op PC komt deze intensiteit extra goed tot zijn recht dankzij preciezere muisbesturing, volledige controller support en een indrukwekkend scala aan visuele instellingen. De physics blijven indrukwekkend, van de manier waarop sneeuw onder je voeten kraakt tot hoe vijanden reageren op treffers.

En dan zijn er nog de extra’s: de No Return-modus, een roguelike survivalervaring met permadeath waarin je steeds andere uitdagingen en personages tegenkomt, en de Lost Levels, drie scrapped prototypes die je een kijkje geven in het creatieve proces van Naughty Dog. Voor fans is dit een goudmijn. Voor nieuwkomers: bonusmateriaal dat je direct terug de wereld intrekt. Voor spelers van de Remastered versie op PS5 niks nieuws.

Nixxes levert een geweldige PC-port

De PC-versie van The Last of Us Part II Remastered is ontwikkeld door Nixxes Software, een studio die inmiddels een uitstekende reputatie heeft opgebouwd als het gaat om PlayStation-ports naar PC. Bekend van hun werk aan titels als Ghost of Tsushima Director’s Cut en Horizon Forbidden West Complete Edition, weet Nixxes ook hier weer te leveren: deze port is vanaf dag één uitzonderlijk stabiel, voorzien van uitgebreide instellingen en indrukwekkend soepel op uiteenlopende systemen. Dit is geen simpele overzetting, het is een PC-versie die volledig tot zijn recht komt, met ondersteuning voor DLSS, FSR, ultrawide-resoluties, instelbare FOV, en zelfs volledige compatibiliteit met de DualSense-controller via USB, inclusief adaptieve triggers en haptics.

Om een compleet en transparant beeld te geven van het systeem waarop ik de game heb getest:

Processor : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core @ 4.50 GHz

GPU : ASUS GeForce RTX 4090 TUF-RTX

RAM: Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 MHz – 128 GB

De game werd gespeeld met zowel muis en toetsenbord als de DualSense-controller. Via USB werkte de haptische feedback en de adaptieve triggers zoals je die kent van de PS5, een fijne bonus die zorgt voor extra immersie.

Visueel is dit zonder twijfel de mooiste manier om de game te ervaren. Alles is aanpasbaar: van texture quality tot ambient occlusion, van real-time ray tracing tot DLSS en FSR. Ultrawide monitoren worden natively ondersteund, en het verschil met de PS5-versie is merkbaar, niet alleen in detail, maar ook in framerate en algemene soepelheid. Ik heb de game zowel in ultrawide resolutie (5120x1440p) en 4k resolutie op een OLED TV kunnen testen met VRR en 120hz. Beide liepen soepen en ik had over het algemeen ongeveer 75fps met alles op max en DLAA.

De gezichtsanimaties blijven onovertroffen, en in combinatie met het subtiele acteerwerk van Ashley Johnson en Laura Bailey zorgen ze voor scènes die zich diep in je geheugen nestelen. Of je nu met een brok in je keel een cutscene kijkt of gespannen de omgeving scant op vijanden: alles ziet er belachelijk goed uit.

Tot slot is ook de No Return-modus wederom een volledig onderdeel van deze release. Deze rogue-lite uitbreiding voegt herspeelbaarheid en een lichte strategische laag toe aan de toch al sterke ervaring, en past verrassend goed binnen het DNA van de wereld van The Last of Us. Het is een extra reden om opnieuw in deze wereld te duiken, zelfs als je het hoofdverhaal al meerdere keren hebt gespeeld.

Audiodesign van wereldklasse

De soundtrack van Gustavo Santaolalla blijft één van de grote troeven van de game. De prachtige gitaarlijnen, de stilte tussen de noten, het is muziek die vertelt zonder woorden. Het audiodesign is even indrukwekkend: van het kraken van hout onder je voeten tot het ademhalen van een gewonde tegenstander vlakbij. Spelen met een headset is een aanrader, zeker nu 3D-audio breed ondersteund wordt op PC.

Ook tof: in de accessibility-instellingen kun je nu het ritmespel met Ellie’s gitaar volledig spelen met muis en toetsenbord. Niet essentieel, maar weer zo’n detail dat laat zien hoeveel aandacht er in deze port zit.

Wederom een Steam Deck win voor Sony

Op de Steam Deck draait de game verrassend goed, vooral als je een paar settings naar beneden bijstelt. Medium settings in combinatie met FSR leveren een soepele ervaring op rond de 30-40 fps, en dat is indrukwekkend voor zo’n grafisch zware titel. De visuele pracht wordt iets teruggeschroefd, maar de emotionele impact blijft intact. Perfect voor een potje No Return op de bank of onderweg.

De settings die we aanbevelen zijn:

DISPLAY



Window Mode: Exclusive Fullscreen

Display Resolution: 1280 x 720

VSync: Off

Framerate Cap: 30

Upscale Method: AMD FSR 3.1

Upscale Quality: Performance

GRAPHICS

Preset: Steam Deck

Verdict

The Last of Us Part II Remastered op PC is een port done right van een van de beste games ooit gemaakt. Alles wat de game op PS5 goed deed, blijft overeind staan, maar nu met de vrijheid en kracht die PC-gamers gewend zijn.

Heb je de PS5-versie al eens gespeeld? Dan is er weinig nieuws buiten de technische upgrade. Maar voor iedereen die de reis van Ellie en Abby (opnieuw) wil beleven op een kwaliteit waar zelfs de PS5 Pro het van verliest dan is dit de beste versie om dat te doen. Heb je een steamdeck tot je beschikking? Dan levert de game veel in qua grafische pracht en praal tegenover de PC, maar dat doet niet af van het staaltje techniet dat Nixxes heeft neergezet om de game speelbaar te krijgen op het apparaat en daar sta ik nog steeds van te kijken.