Review: Monster Hunter Stories 2

Monster Hunter Stories 2 is een gloednieuwe Monster Hunter titel beschikbaar voor zowel Nintendo Switch als PC. Alhoewel er sommige verbinding zijn met het eerste deel die verscheen op de 3DS en smartphone, hoef je het eerste deel niet gespeeld te hebben om met volle teugen te genieten van Stories 2.

In Monster Hunter Stories 2 kruipen we in een RPG die heel anders aanvoelt dan je traditionele Monster Hunter game zoals Rise en World. Stories 2 is namelijk meer een JRPG en lijkt in dit geval sterk op spellen zoals Pokémon. We nemen even een pauze van de intense actie met perfect getimede aanvalscombo’s uit de Actie RPG serie en maken plaats voor een turn-based gevechtssysteem zoals we zien in veel JRPG spellen.

Het is een frisse adem voor de immens populaire Monster Hunter franchise. Waarbij de implementatie van een gloednieuw gameplay systeem verrassend natuurlijk aanvoelt voor een franchise die al meer dan 15 jaar leunt op een ijzersterke fundering. De verworvenheid van Monster Hunter en de meer traditionele wijze van spelen zoals we gewend zijn van een JRPG zorgt voor een zeer vermakelijk avontuur waar we zelfs na het vrij lange verhaal nog uren mee zoet kunnen zijn.

Monster Hunter Stories 2

In Monster Hunter Stories 2 kruipen we in de huid van een jonge ruiter. Ruiters hebben de kracht om een band op te bouwen met Monsties. Dit zijn de welbekende Monsters uit de Monster Hunter franchise, maar zijn tam te maken. Door een bepaald ritueel uit te voeren en persoonlijk de eieren van de Monsters te laten uitkomen zorg je er voor dat ze naar je luisteren en je gebruik kunt maken van hun unieke krachten en eigenschappen.

We reizen door een continent dat bestaat uit verschillende vegetatiegebieden en uiteraard komen deze gepaard met hun eigen typen Monsters. Van zwak tot sterk in de volgorde waarin het verhaal je door het continent leidt. Al vrij vroeg in je avontuur wordt je begroet door een Ena, een van de personages die met je mee op reis gaat. Zij draagt een ei bij zich van een Rathalos, een Rathalos die als voogd diende voor het eiland waar je vandaan komt. Op de een of andere manier voelt ze dat het ei bij jou hoort, omdat je het kleinkind bent van de legendarische Ruiter, Red. Een ruiter die iedereen kent en iedereen bewondering voor heeft.

Het is echter nog niet zo ver om het ei uit te laten komen. Baby Rathalos en wij, net begonnen met ons avontuur, zijn nog niet sterk genoeg om met elkaar in contact te komen. Na enige hulpacties in nabije probleemsituaties en dreigingen van Monsters die inwoners uit de verschillende dorpen is het eindelijk tijd. Het ei mag uitkomen en we worden een trotse eigenaar van onze eigen Rathalos!

Wings of Ruin

Ratha, de Rathalos die net uit het ei is gekomen is uniek. De omstanders schrikken zodra het Ratha verschijnt. De vleugeltjes kleuren zwart en zijn niet volgroeid. Deze Rathalos kan niet vliegen. Deze Rathalos beschikt over de ‘Wings of Ruin’. Volgens een oude legende wordt er op een dag een Rathalos geboren met korte zwarte vleugels die er voor zorgt voor onheilspellende gebeurtenissen en uiteindelijk de ondergang van de samenleving. Op dit moment begint het avontuur om er achter te komen wat de relatie is tussen Rathalos, deze gebeurtenissen en hoe het gestopt kan worden, zonder onze schattige Ratha op te geven.

Op pad met een leger aan Monsties!

We gaan op pad met een partij aan Monsties die we zelf groot hebben gebracht. Het verkrijgen van deze Monsties is een unieke gameplay mechaniek die voor veel interactie zorgt tussen de vrij open wereld van Monster Hunter Stories 2. Ieder vegetatiegebied beschikt over één groot gebied die zich afsplitst in enkele kleine smalle gebieden. In al deze gebieden lopen Monsters rond waarmee je kunt vechten. In een gevecht kan je er op verschillende manieren voor zorgen dat een Monster zich na een gevecht terugtrekt naar zijn nest, om een ei van het Monster te stelen. Maar willekeurige nesten zijn altijd verspreid over de speelwereld, al weet je vooraf niet wat voor soort ei je hier kunt aantreffen.

Eieren onderscheiden zich van elkaar in kleur en patroon. Hierdoor kan je na de eerste keer altijd terugkijken in je Monsterpedia hoe een ei voor een bepaald monster uit ziet. Navirou, je katachtige compagnon helpt je tijdens het oprapen van een ei om te bepalen of je een goed ei te pakken hebt. Hoe zwaarder en hoe meer het ei stinkt, des te beter het Monster is dat in het ei zit. Tijdens het oprapen van een ei kan er ook een goud- of regenboog kleurend effect optreden dat er weer voor zorgt dat er zeldzame genen gepaard gaan met het monster uit het ei.

Navirou’s beschrijving van het ei en de combinatie van de genen zorgen uiteindelijk voor de statistieken van je Monstie. Iets waar je in het begin niet zo nauw op hoeft te letten, maar wat steeds verder in het spel interessanter wordt om op te letten als de moeilijkheidsgraad steeds een beetje verlegd wordt.

Monster Hunter

Monster Hunter Stories 2 zou geen Monster Hunter zijn als je niet op monsters zou jagen. Uiteraard is dit ook een groot onderdeel van de game. Of je nu gaat trainen voor ervaringspunten, questen aan het voltooien bent, eieren voor nieuwe monsters verzameld of het verhaal aan het spelen bent. Je bent voortdurend in gevecht met monsters. Net als in de traditionele spellen heeft ook ieder monster zwakke en sterke punten. Niet alleen voor elementen, maar ook wapentypen. En dan heb je ook nog te maken met veel monsters, waarbij je net als in de traditionele spellen de staart, hoofd, rug en zo voorts kunt breken voor extra materialen en gevechtsbonussen.

Want net als in de traditionele spellen heb je ook in Monster Hunter Stories 2, of eigenlijk juist in Monster Hunter Stories 2 enorm veel uitrusting. Na ieder gevecht laten monsters hun materialen achter en je krijgt er een aantal afhankelijk van je prestatie tijdens het gevecht. Wist je de juiste zwakheden van een monster uit te buiten? Dan krijg je meer punten wat er uiteindelijk voor zorgt dat je extra materialen van het monster krijgt als beloning. Met deze materialen kan je vervolgens wapens en harnas maken, die stuk voor stuk weer hun eigen voor- en nadelen hebben.

Aangezien er in totaal meer dan 120 monsters zijn, waarvan je er maar liefst 80 kunt temmen, zijn er dus ook net zo veel soorten harnassen en wapens om uit te kiezen. Je bent dus ook voortdurend je uitrusting aan het verbeteren door upgrades en uiteindelijk nieuwe wapens en harnassen van de nieuwe monsters die je bevecht.

Combat in Monster Hunter Stories 2

Zoals ik al zei stappen we af van de traditionele intense combat en maken we plek voor een turn-based gevechtssysteem. Je vecht samen met je monster en afwisselende partners, afhankelijk van je voortgang in het verhaal, tegen de monsters die je tegenkomt. Ieder monster heeft sterke en zwakke eigenschappen en dit geldt ook voor je eigen Monstie. Ieder Monster heeft ook een eigen aanvalsstijl. Dit zijn Power, Technical of Speed aanvallen. Als je een beetje de aard van het beestje kent, kan je vooraf al goed raden welk soort stijl past bij het monster. De stijlen functioneren als een balansdriehoek zoals steen-papier-schaar. Speed aanvallen verslaan Power, Power verslaat Technical en Technical verslaat Speed.

Dit is goed om te weten zodra een monster het op jou gemunt heeft. Dit zie je door een lijn die wordt getekend tijdens het vechten. Als de lijn goudkleurig naar jou wijst, dan gaat het monster jou aanvallen. Zodra een monster boos wordt, veranderd ook zijn aanvalsstijl. Hierdoor kan het monster bijvoorbeeld opeens Speed aanvallen gebruiken, terwijl deze normaal alleen Power aanvallen gebruikt.

Als je hetzelfde type aanval gebruikt als je Monstie, het monster jou of je Monstie in het vizier heeft en jullie beide dat monster aanvallen worden de krachten van jou en je Monstie gebundeld voor een speciale aanval. Dit vult de Kinship meter enorm waardoor je speciale aanvallen kunt gebruiken of uiteindelijk op je Monstie kunt stappen om unieke Monstie specifieke krachtige aanvallen te gebruiken.

Verdict

Monster Hunter Stories 2 is ontzettend vermakelijk. Het is een enorm kleurrijke game met heel er veel content. Een lang verhaal en heel veel monsters. De mogelijkheden in combat zijn eindeloos en het vinden van het perfecte ei van je favoriete monster is een puur genot. De turn-based combat werkt heel goed en de manier hoe de bekende Monster Hunter elementen zijn verworven in deze game is niet anders te benoemen dan ontzettend knap. Het is heel verrassend hoe diepgaand deze game eigenlijk is. Het enige echte minpuntje is dat de performance op de Nintendo Switch vaak wat te wensen overlaat. De framerate is alles behalve stabiel 30 en af en toe is dit wel even een doorn in het oog. Dat terwijl Monster Hunter Rise, een grafisch veel meer eisende titel is, over het algemeen vrij stabiel bleef.

Al met al is het verwonderd hoeveel liefde Capcom steekt in de Monster Hunter franchise. Het is ongetwijfeld een van de meest gerespecteerde spellenreeksen op de markt met deel na deel ontzettend veel aandacht voor detail, hart voor de franchise en vooral steengoede gameplay. En dat is in Monster Hunter Stories 2 niet anders.

En dan te bedenken dat we in Stories 2, net als in voorgaande Monster Hunter games iedere maand worden voorzien van nieuwe content en updates.