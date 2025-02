GTA 6 komt toch in 2025 uit, volgens Take-Two

De meest verwachte game van vrijwel elke gamer jong en oud is toch wel Grand Theft Auto 6. De hype is real en gezien het feit dat Grand Theft Auto 5 ondertussen al meer dan 10 jaar oud is, is de tijd rijp voor het volgende deel. Rockstar zou Rockstar echter niet zijn als ze hun games niet een paar keer zouden uitstellen. Deze trend blijkt vooralsnog verbroken, want Grand Theft Auto 6 gaat toch echt in 2025 uit komen, als we Take-Two Interactive mogen geloven althans.

Take-Two Interactive de uitgever van Grand Theft Auto 6 heeft tijdens hun laatste kwartaalcijfers voor Q3 2025 laten weten dat de game nog steeds gepland staat voor het najaar van 2025. Dit bericht komt best wel als een verrassing gezien de laatste trailer voor de game ondertussen al meer dan een jaar geleden is uitgekomen. Deze trailer gaf aan dat we de game in 2025 konden verwachten en Rockstar en Take-Two hebben meerdere malen aangegeven dat ze zeer veel vertrouwen hebben in deze launch window.

“Looking ahead, this calendar year is shaping up to be one of the strongest ever for Take-Two, as we plan to launch Sid Meier’s Civilization VII on February 11, Mafia: The Old Country in the Summer, GTA 6 in the Fall, and Borderlands 4.”

– Take-Two Interactive

Wat betekent dit voor het najaar?

Normaal is geen nieuws slecht nieuws zou je denken, maar voor Rockstar gaat die vlieger blijkbaar niet op. GTA 6 heeft zoveel hype eromheen dat Rockstar eigenlijk amper marketing nodig heeft, er wordt daarom ook verwacht dat we pas meer marketing voor de game zullen zien na dat Mafia: The Old Country is gereleased, dit om ervoor te zorgen dat GTA 6 niet direct weer alle aandacht opslokt. Veel publishers hielden al hun releasedatums voor upcoming games geheim om te zorgen dat ze niet in het vaarwater belanden van GTA 6 en dat zal waarschijnlijk nog wel even duren, totdat we een specifieke datum krijgen.

Wat weten we al over Grand Theft Auto 6?

In Grand Theft Auto 6 zullen we voor het eerst spelen met een koppel, namelijk met Lucia en Jason die in een toxic bonny-and-clydeachtige relatie zitten. Ook zal de game ons terugnemen naar Vice City in de staat van Leonida (De GTA-versie van Florida). Kun je ook al niet wachten op de game? Kijk dan net zoals mij anders even voor de 289ste keer de trailer. Wil je nog meer informatie hebben over de game? Dan hebben wij hier het perfecte artikel voor je!