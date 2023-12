Grand Theft Auto VI trailer dropt eerder dan verwacht

Rockstar heeft afgelopen nacht weer eens laten zien waarom dat ze de rocksterren van de industrie zijn. Naar alle verwachting zou de trailer van Grand Theft Auto VI op 5 December om 15:00 Nederlandse tijd droppen. Een leaker had andere plannen en dropte de trailer eerder.

Rockstar heeft de afgelopen dagen en jaren aardig wat leaks te verduren gehad. Het begon de afgelopen dagen allemaal bij een map leak, waarna een van de beste vrienden van de zoon van een developer bij Rockstar (ja ik verzin dit niet), op TikTok meer informatie deelde over de game, gepaard met wat in engine beelden. Zo ook gisteravond. Een leaker vond het een goed idee om een low resolution versie van de trailer online te gooien. Waarna Rockstar de grootste middelvinger ooit gooide en gewoon alles online knalde.

Welkom in de staat van Leonida

Grand Theft Auto VI zal ons terug nemen naar de straten van Vice City en beyond. Deze keer in een moderne setting zoals we gewend zijn van GTA sinds de release van GTA IV. Deze keer mogen we niet alleen Vice City verkennen maar zal de hele staat van Leonida tot onze beschikking staan. Als we de trailer mogen geloven belooft dit een grote uitgestrekte playground te worden vol met stranden, palmbomen, moerassen en alligators. Gevuld met meerdere steden en dorpjes.

Grand Theft Auto VI heads to the state of Leonida, home to the neon-soaked streets of Vice City and beyond in the biggest, most immersive evolution of the Grand Theft Auto series yet. – Take 2 Interactive

Leonida is gebaseerd op Florida wat eigenlijk de perfecte staat is voor Rockstar. Dit doen ze door volledig in te zoomen op de extreme berichten die altijd naar buiten komen over de staat. De trailer toont meerdere TikTok achtige video’s van compleet losgeslagen inwoners van de staat. Van hilbilly’s tot een twerkende dame op een auto. Dit alles zal gepaard gaan met een verhaal over Lucia en haar partner in crime. In de trailer zien we hoe hun toxische (Bonny and Clyde esque) relatie het hart is van Grand Theft Auto VI.

GTA 6 continues our efforts to push the limits of what’s possible in highly immersive, story-driven open-world experiences.

– Sam Houser

De game zal nog even op zich laten wachten gezien de trailer aangeeft dat de game pas in 2025 uit komt. Wel is al bekend dat de game alleen naar de current-gen consoles PS5 en Xbox Series S|X zal komen. Een PC release is nog niet bekend en zal waarschijnlijk pas veel later verschijnen.