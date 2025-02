Borderlands 4 verschijnt op 23 september 2025

Borderlands 4 heeft een releasedatum gekregen tijdens de State of Play van februari 2025. De releasedatum van Gearbox’s nieuwste looter shooter wordt 23 september 2025.

Tijdens PlayStation’s State of Play van februari 2025 verschijnt onder anderen Randy Pitchfort van Gearbox Software in de stream om een nieuwe trailer van Borderlands 4 te tonen. In deze trailer zien we nieuwe wapens, nieuwe superkrachten en nog veel meer kleine hints op wat spelers te wachten staan in alweer het vierde avontuur binnen de hoofdreeks van de franchise.

In het voorjaar houdt Sony een exclusieve State of Play speciaal voor Borderlands 4, waarin het verder ingaat op de gameplay elementen en meer. Een echte deep-dive dus. Voor nu moeten we het echter doen met de trailer, maar krijgen we toch nog een extra nieuwtje: De releasedatum.

De beschrijving van de video luidt ongeveer als volgt: Breek los uit de onderdrukking van de meedogenloze Timekeeper, een dictator die de massa’s met ijzeren hand regeert. Nu dreigt een wereldveranderende catastrofe zijn perfecte Order te vernietigen, waardoor chaos losbarst over de hele planeet. Ontketen een opstand en knal je een weg door mechanische monsters, bloeddorstige bandieten en meedogenloze beesten, met nieuwe traversal-mechanics zoals double jumping, gliding, dodging, fixed-point grappling, en meer. De game is solo speelbaar of in co-op met maximaal 4 spelers.

