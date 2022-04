Review: Tiny Tina’s Wonderlands

Dungeons & Dragons en Borderland fans opgelet, er is weer een nieuwe satire-looter-shooter-RPG-spin-off op de markt gekomen, genaamd Tiny Tina’s Wonderlands! In deze review laten wij jullie uiteraard weten wat wij van deze ervaring vonden.

Tiny Tina kennen we allemaal als het charismatische en net iets te drukke personage uit de Borderlands franchise. Zij krijgt nu een eigen spin-off, die is ingestoken met een Dungeons & Dragons setting. Het mengt elementen uit de settings van Borderlands met elementen uit Dungeons & Dragons en natuurlijk die hele fantasie thematisering die daarbij komt kijken. De Tiny Tina’s Assault On Dragon Keep DLC was namelijk één van de best ontvangen content toevoegingen in de Borderlands reeks. Nu is het tijd voor Tiny Tina’s Wonderlands!

Table top satire

Tina, zo charismatisch als ze is, speelt een potje ”Bunkers & Badasses” en betrekt ons als spelers natuurlijk volledig daarin. Tina is een chaotisch personage en die karaktertrekjes bepalen vaak ook de flow, humor en pacing van de game. Nou ja, Wonderlands staat in ieder geval in het kader van twee grote pilaren die de game overeind houden; gameplay en humor. Deze twee elementen zullen dan ook wel het sterkst zijn toch? Dat klopt! Buiten dat past de tekenstijl die we gewend zijn van Borderlands veel beter in een fantasie setting, als je het mij vraagt.

Je begint de game, net als ieder rollenspel, met het maken van je personages. Hier begint die humor al direct de voorgrond te nemen. Ik heb nog nooit zo lang in een character creation scherm gehangen, omdat ik alle opties wilde verkennen. Zo kan je bijvoorbeeld een soort emo kapsel kiezen, onder de naam ‘Edgy backstory’. Dit zijn van die heerlijke en soms wat cringy grapjes die ik wel kan waarderen. Buiten dat is het kiezen van je backstory zelf ook wel een ervaring. De game neemt alle andere games, genres en franchises die er zijn wel ergens op de hak en dat is ook waarom Wonderlands zo charismatisch is.

De humor is dan ook de leidraad door het hele verhaal, dat overigens meer dan prima verteld wordt en waar genoeg dynamiek in zit. De protagonist praat, de voice-overs van de ‘spelers’ praten en de personages in de game zelf praten. Die dynamiek is in ieder geval heerlijk! Buiten dat is Tina’s lompheid en liefde voor explosies een verademing, terwijl ik in het begin dacht dat ik haar enigszins snel irritant zou gaan vinden.

Je speelt door de game in een soort overworld, met daartussenin bepaalde hubs en andere gebieden. Ook heb je bepaalde encounters, waar je groepen monster in een arena moet uitmoorden, een beetje zoals in Doom. Deze worden enigszins snel repetitief en voegen voor mij niet veel toe. De overworld steekt wel leuk in elkaar, waar je moet backtracken, puzzelen en nieuwe stukjes moet ontdekken.

De Borderlands formule

De formule van Wonderlands is in de basis hetzelfde als die van Borderlands. Volg het verhaal, verzamel 1000 wapens, bouw je personage uit, schiet 2000 vijanden dood, oh hey een quest, en doe dit overnieuw. Echter is de dynamiek in Tiny Tina’s wel net iets sterker dan die in bijvoorbeeld Borderlands 3. De side quests zijn grappig, uniek en voelen niet aan als je standaard fetch quests. De grote verhaallijn, alhoewel niet altijd even sterk, is wel met enige regelmaat gewoon erg tof en leuk om te volgen. Er zijn beste grote set pieces waar gebieden in mum van een seconde veranderen en waar er nieuwe omgevingen zich blootstellen voor jou om doorheen te flaneren.

Voor de rest heeft Tiny Tina’s veel overeenkomende elementen met Borderlands, zoals de manier waarop inventory management in z’n werk gaat. Dat is niet per direct heel positief, want voor een game waar het woord ‘looter’ in het subgenre staat, is het managen van je buidel echt verschrikkelijk irritant. Sowieso is het menu zelf achterlijk ingericht, maar dat is direct één van mijn grootste minpunten aan de game. Wat dan wel weer leuk is, is dat de game zelf grapjes maakt over een volle inventory, dus ze weten dondersgoed what’s up.

Jouw arsenaal, jouw prrr-sonage

Wonderlands heeft enorm veel wapens, met oneindig veel mogelijkheden. Wapens kunnen verschillende elementen als damage output hebben, maar er zijn ook echt veel soorten wapens op zichzelf. Combineer dat met een main- en subclass, verschillende skills en je kan beginnen met knallen. Deze formule werkt gewoon meer dan prima, al had ik het persoonlijk ook vet gevonden als er toch iets meer mogelijk was qua armor. Wel kan je je personage er stijlvol uit laten zien. De classes die de game biedt zijn uniek qua naam en functie. De gunplay zelf is ook heel fijn, ieder wapen voelt anders, maar geen enkel wapen was niet te handelen.

Graphics & performance

Wonderlands ziet er erg goed uit en blijft in de welbekende Borderlands tekenstijl hangen. De assets zijn uniek, scherp en gedetailleerd en de set pieces mogen er ook wezen. Grote explosies zien er bijvoorbeeld heel vet uit. De personages en het enemy design is leuk, alhoewel de vijanden in sommige gebieden vaak hetzelfde zijn. Buiten dat is de wisselende thematisering in ieder gebied ook altijd even een verademing. De overworld geeft je een soort chibi lichaam met een veel te groot hoofd, dit is voor de humor een plus, maar wil je de game serieus nemen dan is dit natuurlijk een minder aspect, omdat je wel een aanzienlijk deel van de game hierin door kan brengen, als je dat wilt.

De game loopt op PS5 goed, met een stabiele 60 frames per seconde, maar heeft sporadisch wat frame drops. Dit komt echter niet zo vaak voor dat het gaat storen. De audio is soms wat chaotisch, maar de particle effects die rond vliegen zijn dit ook. Echter is het sound design gewoon prima, niet revolutionair, maar prima!

Verdict

Tiny Tina’s Wonderland doet niets dat de Borderlands formule tot hogere niveaus zal tillen, maar brengt wel een ervaring die na mijn irritatie bij Borderlands 3 erg positief is. De verhaallijn en side quests zijn zowel hilarisch als spannend en dynamisch. De gunplay en wapens zijn fantastisch en de game ziet er goed uit. Het grootste minpunt voor mij is dan toch wel de inventory management. Verder is Tiny Tina’s Wonderlands echt een hele goede game, die ik iedereen kan aanraden. De game heeft ook nog eens aardig wat content om doorheen te gaan!