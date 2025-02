Hell is Us verschijnt op 4 september 2025

Tijdens PlayStation’s State of Play van februari 2025 is de release datum bekend gemaakt van Hell is Us. De datum lekte heel kort voor de presentatie per ongeluk al uit via een productpagina die te vroeg online verscheen.

Vanaf 4 september mogen we de wereld van Hell is Us betreden. Deze unieke game wist veel fans al vanaf het eerste moment te overwinnen met een unieke uitstraling en een interessante setting. We hebben eerder al veel meer informatie gedeeld over deze titel en vandaag moeten we het helaas doen met een nieuwe trailer die onder andere de releasedatum laat zien.

Hell is Us is vanaf 4 september verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en PC. Ondanks de vele vermoedens, wordt dit geen souls-like titel. Meer informatie over de game? Check hier dan de eerdere informatie die is gedeeld.