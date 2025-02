Lost Soul Aside verschijnt op 30 mei 2025

Lost Soul Aside is een aankomende actie game, die wordt ontwikkeld door Ultizero Games, een Chinese ontwikkelaar. De game kwam voor het eerst naar het licht in 2016 en begon als het project van één man: Bing Yang. De game krijgt nu een releasedatum, 30 mei 2025 om precies te zijn!

Lost Soul Aside lijkt op het eerste oog, voornamelijk grafisch, erg op Final Fantasy XVI. Toch, wanneer je de Devil May Cry combat ziet, merk je al dat er meer achter zit dan alleen een look-a-like van veel Japanse titels. Deze Chinese game volgt Kazer, iemand die vastzit in een mysterieuze wereld met meerdere biomes, verschillende soorten wezens en duistere krachten. Bijna een soort Australië op steroïde. De game richt zich op meerdere donkere thema’s en zal ook veel story elementen bevatten. Kazer kan veel verschillende wapens en magische krachten benutten in een fast-paced hack-and-slash titel. Maar, er zullen ook strategische elementen in de combat zitten, waarbij de juiste input en timing belangrijk gaan zijn. Je zult met Kazer door verschillende soorten omgevingen reizen, sommige meer open dan anderen, maar allemaal met een eigen setting. Boss fights staan hier ook zeker in de spotlight.

Lost Soul Aside ziet er tof uit!

Met vette character designs, een vrij realistische tekenstijl en vloeiende animaties lijkt deze game, die al jaren in ontwikkeling is, op een veelbelovende. Het moge duidelijk zijn dat dit een passieproject is, dat uitgegroeid is tot meer dan dat. Chinese ontwikkelaars zijn sowieso erg lekker bezig, kijk maar naar Black Myth! De game zal ook verscheidene RPG elementen bevatten. Het kiezen van jouw wapen en skillset en die uitbouwen tot het jouw eigen speelstijl is, is iets dat de ontwikkelaars voor ogen hebben. Daarnaast zal het reizen door de werelden ook op coole manieren verlopen, zo zie je Kazer ‘skaten’ door de lucht met hele vloeiende animaties om hem heen. Playstation heeft het volgende te zeggen over het verhaal:

Wanneer dimensionale wezens, bekend als Voidrax, binnenvallen en de ziel van zijn geliefde zus afpakken, gaat Kaser op een gevaarlijke reis om de strijd aan te gaan met dit angstaanjagende nieuwe gevaar, zijn zus te redden en de mensheid te bevrijden.

Lost Soul Aside komt dus uit op 30 mei 2025, dat werd aangekondigd tijdens de Playstation State of Play van 12 februari 2025. De game zal verschijnen op Playstation 4, Playstation 5 en op Steam (PC). Heb jij er zin in? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Wist je trouwens dat Elden Ring: Nightreign vandaag een releasedatum heeft gekregen?