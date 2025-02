Lies of P: Overture verschijnt deze zomer nog

Lies of P staat hier binnen de redactie bekend als een van de beste Soulslike titels die ooit het daglicht heeft mogen zien. Waar vele faalde, nabootste of het gewoon net niet waren, was deze titel enorm uniek en stijlvol. Natuurlijk ook met indrukwekkende gameplay! Deze titel krijgt nu een DLC.

Overture zal de naam zijn voor de eerste uitbreiding van Lies of P. De game is inmiddels al een tijdje uit en het voelt alsof het aan de vrij late kant is, maar daarentegen ziet de DLC er wel enorm uitgebreid uit. Dit met nieuwe skills, een volledig nieuw gebied met nieuwe boss fights en toffe dingen om te ontdekken. De DLC zal een prequel zijn van de main game. Tijdens je playthrough van Lies of P wordt er veel verteld over het verleden, dé frenzy van de puppets en nog veel meer mysterieusheid dat daar gaande is. In deze DLC wordt jij midden in deze frenzy wakker. Je zal je een weg moeten banen door lastige boss fights en gebieden die je willen opslokken. Het thema lijkt iets meer richting de winter/ sneeuw setting te gaan.

Lies of P: Overture is a dramatic prequel to the acclaimed Lies of P, transporting you to the city of Krat in its final days of haunting late-19th-century Belle Époque beauty. On the brink of the Puppet Frenzy massacre, you follow the legendary Stalker—a mysterious guide—through untold stories and chilling secrets. As Geppetto’s deadly puppet, you’ll journey through Krat and its surroundings, uncover hidden backstories, and face epic battles that shape the past and future of Lies of P.