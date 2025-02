SAROS aangekondigd voor 2026

Saros, van de makers van Returnal is aangekondigd voor PlayStation 5 en verschijnt in 2026. Later dit jaar wordt de eerste gameplay onthuld, voor nu moeten we het doen met een cinematische aankondigingstrailer.

SAROS is de volgende game van Housemarque, die in 2026 naar PS5 en PS5 Pro komt. Gesitueerd op de planeet Carcosa, onder de dreiging van een onheilspellende eclips, kruip je in de huid van Arjun Devraj, een krachtige Soltari Enforcer die op zoek is naar antwoorden op een verloren kolonie buiten de wereld.

SAROS bevat permanente progressiesystemen, waarbij elke dood de wereld verandert en nieuwe upgrades biedt om uitdagingen te overwinnen. Met een beklemmend verhaal, diepgaande third-person actie en een overtuigende performance van Rahul Kohli, brengt SAROS de volgende evolutie in Housemarque’s gameplay-first ervaring.

Deze nieuwe game is dan ook een geheel nieuw IP van Housemarque, maar volgt toch in de voetsporen van Returnal. Dezelfde filosofie wordt toegepast voor SAROS, maar dan in een heel nieuw universum, met alles wat de studio heeft geleerd van hun voorgaande game. En dit keer, volledig onder de PlayStation paraplu, aangezien Sony de studio pas volledig overnam na de release van Returnal. Later dit jaar dus meer info over deze titel, die in 2026 uitkomt.