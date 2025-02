Capcom toont nieuwe beelden van Onimusha: Way of the Sword

De meest recente State of Play had een aantal interessante titels laten zien, ook zagen we bekende oudere titels terug zoals Onimusha.

Capcom heeft tijdens de State of Play nieuwe gameplay laten zien van hun 2026 actie game, Onimusha: Way of the Sword. Ook hebben we meer informatie gekregen over de protagonist die niemand minder is dan Miyamoto Musashi.

In de nieuwe trailer hebben we nieuw beeld materiaal gekregen omtrent combat en de vijanden die we gaan tegenkomen in het langverwachte vervolg.

In het nieuwe hoofdstuk van de serie, speel je uiteraard weer als Miyamoto Musashi. Een Japanse zwaardvechter die bekend staat om zijn kunsten met een zwaard. Ook in deze game ziet zijn combat er weer uitstekend uit. Buiten de combat van de game, heeft Capcom ook al een beetje diepte van het karakter laten zien. Zijn stoere maar ook komische karakter komen in de trailer ook naar voren.

Musashi is in Onimusha: Way of the Sword gemodelleerd naar Toshiro Mifune. Een iconische Japanse filmster die Musashi al eens eerder heeft gespeeld in samurai films.

Een tweede Onimusha aankondiging

Buiten het feit dat we een nieuwe Onimusha na 20 jaar krijgen, krijgen we wel een game die binnenkort al uit komt. Capcom had namelijk ook een remaster klaar liggen van Onimusha 2: Samurai’s Destiny. Zeker een titel om op te pikken om jezelf al klaar te stomen voor het nieuwe deel later in 2026.

