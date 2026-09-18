Review: Orbitals 2

Orbitals is een charmante couch co-op game in de stijl van anime uit de jaren 80. De vraag is natuurlijk of Orbitals meer heeft te bieden dan indrukwekkende presentatie.

Orbitals: met de deur in huis

Kort samengevat: ja, Orbitals heeft meer te bieden dan de prachtige presentatie en de characters die barsten van persoonlijkheid. Hoewel de game niets onverwacht en gedurfd doet met het verhaal is het een enorm sterke couch co-op game die zeker aandacht verdient. We kunnen het bijna niet over Orbitals hebben zonder It takes two of Split Fiction te noemen. Twee titels die op dit moment domineren binnen het genre. Orbitals weet zich echter sterk te houden tegenover die twee titels. Hoewel kort van duur is dit zeker een waardig avontuur om te beleven met een partner, een vriend, of misschien wel iemand die helemaal niet naast je zit, maar gebruik maakt van de game share optie. Daar over later meer.

Alleen samen

Orbitals volgt het verhaal van Maki en Omura, die samen met anderen proberen te overleven op een ruimteschip. Simpele opzet. Het verhaal is verder dan ook niet revolutionair. Er komt een dodelijke ruimte storm aan. Aan Maki en Omura de taak om shield reactors te vinden die er voor zullen zorgen dat het schip heel blijft. Dit zorgt in eerste instantie voor best wel voor de hand liggende progressie van het verhaal: Ga een level door en verzamel de shield reactors. Dit zul je in samenwerking met iemand moeten doen. Orbitals is namelijk een co-op game die geen single player mode heeft. De vraag is dan ook of je vrede hebt de aankoopprijs gezien de game niet alleen gespeeld kan worden, maar ook nog eens ongeveer 12-15 uur duurt.

De core gameplay

Orbitals richt zich voornamelijk op puzzels. Dit zijn vaak environmental puzzels. Je vertrekt steeds vanuit je eigen schip met gereedschap. Dit kan een grapple of bijvoorbeeld een waterkanon zijn. Gezien de game in de ruimte afspeelt ben je veel bezig met voorwerpen in zwaartekracht-loze zones verplaatsen of bijvoorbeeld de gebruikelijke switches en andere triggers/knopjes. Orbitals vraagt dan ook goede samenwerking en vaak nog betere timing.

Communicatie is hier key. Dit zorgt dat je enorm op elkaar komt te vertrouwen. Dit werkt dan ook enorm goed in het verhaal gezien de band tussen Maki en Omura ook van groot belang is voor het verhaal.

Samenwerking wordt verder op de proef gesteld in de combat. Deze komen enkele keren in de game voor. Ook in de vorm van grote boss battles. Hierin is het vaak de taak van de ene speler om rond te vliegen en een tijdige dodge uit te voeren, en de taak van de andere speler om projectielen af te weren en natuurlijk te schieten. Vooral in deze stukken is communicatie en timing enorm belangrijk. Hoewel Orbitals best gul is met de checkpoints vanaf waar je opnieuw kunt beginnen, is de game wel zo genadeloos dat een paar hits vaak al het einde van de encounter kunnen betekenen. Laat dat je echter niet afschrikken. Orbitals is nog steeds niet te moeilijk en kan rustig met de wat minder ervaren gamer gespeeld worden.

Buiten de missies om breng je voornamelijk tijd door in het grote schip. Hierin kun je spreken met verschillende characters maar ook verschillende minigames doen die je, als secret pick ups, kunt vinden in de levels. Dit zijn minigames waarin je strijd aangaat met elkaar voor de meeste punten. Omdat je deze minigames zult moeten vinden is er extra incentive om elk level goed te doorzoeken. Naast de adempauze die de main hub en minigames je geven vult deze ruimte zich ook steeds meer met dingen die je tegenkomt in de levels. Dit geeft dan ook echt sense of progression.

Hoewel veel van de puzzels erg creatief en goed ontworpen zijn heeft de game in sommige stukken wel last van iets te veel herhaling. Zo komt het bijvoorbeeld vaker voor dat je een opdracht krijgt die je vervolgens meerdere keren moet uitvoeren. Dit dan natuurlijk telkens een stukje langer of moeilijker.

Performance

Orbitals deed het over het algemeen uitstekend. De framerate bleef gedurende de gehele playthrough stabiel (behalve natuurlijk op de momenten dat de game een stylistische keuze maakt en de framerate laat haperen), de loading screens gingen snel voorbij en ik heb geen bugs of glitches gezien in de 15 uur dat ik met Orbitals bezig was. Zoals eerder gezegd zou ik terugkomen op de gameshare feature en dat moet ik hier dan ook doen. Deze mode kreeg door latency issues een enorme delay in de inputs van mijn player 2. Dit kan natuurlijk te maken hebben met de stabiliteit en kwaliteit van de internet verbinding. Ik heb van andere Orbitals spelers in mijn netwerk geen gelijke bevindingen gehoord en ga er dan ook van uit dat het grootste deel van spelers dit probleem niet zal ervaren.

Orbitals: samengevat

Het grootste minpunt van Orbitals is misschien wel de prijs. De 49,95 euro die de game op release kost is best stevig gezien het grote aantal andere games die rond deze tijd uitkomen en veel langer zijn dan de 15 uur die je door zult brengen met Orbitals. Je zou natuurlijk de kosten kunnen delen met de mensen met wie jij Orbitals samen wilt beleven. Al met al is Orbitals een prachtige game die zeker voor liefhebbers van animatie enorm in de smaak zal vallen. Daarnaast natuurlijk voor liefhebbers van split-fiction en it takes two is dit een avontuur dat je niet mag missen. Dit is dan ook een van de betere Switch 2 exclusives en een sterk debut voor Shapefarm. De animatie stijl die is inspiratie haalt uit Dragon ball, Cowboy Bepop en Studio Ghibli films is een die ik zeker vaker wil terug zien. Ik hoop dan ook oprecht dat Orbitals meer content, en misschien wel een vervolg krijgt. Couch co-op games zijn tegenwoordig veel te zeldzaam.

Orbitals kwam op 3 september exclusief op de Switch 2 uit. Er is een demo verkrijgbaar die je in staat stelt de opening chapter van de game uit te proberen.