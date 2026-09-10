Review | Beyerdynamic MMX 100 Wireless

Beyerdynamic mengt zich steeds meer in de gamingscene en ditmaal tasten ze niet af, maar zetten ze een statement neer. Een comfortabele headset met een lange batterijduur en studio-inspired geluid. Dat moet een berg geld kosten, toch? Nee. 99 euro. Dit is de Beyerdynamic MMX 100 Wireless.

Beyerdynamic ken je misschien als audiomerk in de muziekscene. Studioapparatuur, monitoringsheadsets en oordopjes, maar ken je ze ook van hun gamingline-up? Hier is het bedrijf vrij nieuw in, maar ze zijn hier zeker niet schuw in. Waar ze eerder de markt al zijn betreden met competitieve headsets in het midden- en bovensegment, gaan ze nu ook de budgetgamer veroveren. Want we kunnen alvast met de deur in huis vallen en het hele kozijn daarbij mee omver trekken door je te vertellen dat je waarschijnlijk geen betere deal gaat vinden dan deze Beyerdynamic MMX 100 Wireless. Die met een adviesprijs van 99 euro is gelanceerd. In 2026.

Geen poespas

Eigenlijk kunnen we heel erg kort zijn over de MMX 100 wireless. Deze draadloze closed-back gamingheadset van Beyerdynamic is misschien wel hun goedkoopste product, maar is daarmee allesbehalve slecht of ondermaats. Beyerdynamic heeft slim gekeken naar wat een gamer echt nodig heeft om mee te kunnen draaien in competitive shooters, om te kunnen genieten van immersive RPG’s, knusse games, te chatten met vrienden of om naar muziek te luisteren. De basis op orde, zou je kunnen zeggen. Als je hier de principes van Lean op toepast met bijvoorbeeld het KANO-model, zijn de basisfactoren dik in orde. Het geluid, de afneembare microfoon, de bouwkwaliteit, het draagcomfort en de batterijduur. De wow-factor? Dat is de lage prijs, maar je mist dus wel allerhande andere snufjes die je tegenwoordig vaker terugziet op een headset. Mis je die? Dat is een beetje een kwestie van gewenning en smaak.

Voor 99 euro krijg je dus een draadloze gamingheadset met een afneembare microfoon (dezelfde als op de MMX 150 Wireless). Deze is prima, maar gaat geen hoofdprijzen winnen in zijn klasse. Je kunt de headset zo’n 80 uur gebruiken zonder te hoeven opladen, maar vaak haal je meer uren eruit dan die 80. Vervolgens laad je de headset binnen enkele minuten weer op voor uren speelplezier. Je zit dus bijna nooit zonder. De headset zit ontzettend stevig op je hoofd en is ontzettend robuust. Je kunt deze bijna alle kanten op buigen zonder dat deze zijn vorm verliest of kapotgaat. Ten slotte is het geluid van deze headset subliem voor deze prijs. Het heeft de iconische en bekende Beyerdynamic-sound met volle, ruimtelijke, heldere en diepe tonen. Voor deze prijs is het een ongekend goede headset.

Voor 99 euro krijg je op deze Beyerdynamic geen mic-monitoring, geen noise-canceling, ambient-mode of andere snufjes die je misschien gewend bent. Wél heb je de Beyerdynamic-app op je smartphone, waar je via Bluetooth verschillende instellingen kunt aanpassen en het geluid nog meer naar smaak kunt maken. De mic-monitor is misschien wel de enige functie die ik echt mis op deze headset, want ondanks dat de headset geen noise-canceling heeft, word je tijdens het dragen van deze headset ontzettend goed afgezonderd van de echte wereld. Ben je daar juist geen fan van? Dan komt Beyerdynamic binnenkort met de MMX 130 Wireless. Dat is precies dezelfde headset als de MMX 100 Wireless, maar dan open-back in plaats van closed-back. Hou onze website in de gaten voor een review in de toekomst.

Duurzaam hoeft niet duur te zijn

Wat Beyerdynamic heel goed doet met de MMX 100 Wireless is jou verzekeren van een budgetvriendelijke headset die jaren mee kan gaan. De headset bevat eenvoudig afneembare oorkussens die via magneten bevestigd zitten. Door deze af te nemen, kun je het oorkussen eenvoudig schoonmaken, maar kun je ook bij de batterij in de linkeroorschelp. Alhoewel we niet verwachten dat deze verwisselbare batterij snel de geest geeft, kun je deze wel te allen tijde zelf vervangen. Deze headset heeft geen oplaadstation voor batterijen, dus je moet deze wel op de “ouderwetse” manier opladen. Zelfs als je meerdere batterijen hebt.

Achter het oorkussen in de rechterschelp vind je een handige inkeping voor de UB-dongle van de headset. Hierdoor neem je de headset overal mee naartoe en hoef je niet bang te zijn dat je de dongle kwijtraakt. Want voor de zachte prijs van 99 euro krijg je uiteraard geen draadzakje bij deze headset.

Budgetklapper

We kunnen het niet genoeg benadrukken, maar deze headset kost maar 99 euro. En het behoort tot een van onze favoriete headsets die we ooit hebben mogen testen. We zijn ondertussen wel gewend aan Beyerdynamic, maar het gebruiksgemak is enorm hoog. Je kunt de headset met zowel bluetooth- als de meegeleverde dongle verbinden en met een enkele knop op de headset wisselen tussen de invoerapparaten. Je kunt vervolgens profielen instellen via de app op je smartphone en zelfs de bedieningsknopjes een beetje tweaken als deze nog niet makkelijk of voor de hand liggend genoeg zijn zoals ze vooraf zijn ingesteld.

Zoals ik dus al zei: je krijgt een zo goed als modulaire headset met allemaal afneembare componenten die je los kunt verwisselen met losse componenten via de Beyerdynamic, een usb-dongle, usb-c-naar-3.5mm-kabel en een usb-c-naar-usb-c-oplaadkabel. Geen poespas, geen gimmicks, geen extra’s, gewoon een ijzersterke en solide basis. Daar moet je het mee doen en die basis staat als een huis.

Verdict

De Beyerdynamic MMX 100 Wireless maakt het eigenlijk verdomd lastig om nog een excuus te verzinnen om zonder fatsoenlijke gamingheadset te spelen. Voor € 99 krijg je draadloos gemak, sterke audiokwaliteit en een microfoon die gewoon doet wat hij moet doen. Geen overbodige gimmicks, geen premiumprijs en vooral: geen goedkope rommel die je liever niet op je hoofd zet. Heb je al een goede middenklasser? Dan hoef je niet direct te upgraden. Maar kom je nu nog uit op een budgetheadset en wil je eindelijk een stap omhoog zetten zonder honderden euro’s neer te tellen? Dan is de MMX 100 Wireless een verdomd interessante keuze. Het is misschien geen headset die je omver blaast met een eindeloze lijst aan features, maar dat hoeft ook niet. Hij focust op de basis en voert die verdomd goed uit. En voor € 99 is dat precies wat je wilt. De MMX 100 Wireless is daarmee een regelrechte budgetklapper.

De vraag is daarom niet langer óf je een gamingheadset moet kopen, maar waarom je dat nog niet hebt gedaan.

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