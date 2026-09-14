Review | beyerdynamic DT 275 PRO

beyerdynamic breidt zijn Pro-lijn uit met de DT 275 PRO, een compacte on-ear monitoringkoptelefoon gebouwd voor specifieke doeleinden. Ik nam ‘m mee naar gamescom om ‘m precies daar te testen, een betere omgeving kan niet!

Laat ik meteen met de deur in huis vallen: de DT 275 PRO van beyerdynamic is een echte monitoringkoptelefoon, en dat hoor je meteen dankzij de duidelijke aanwezigheid van de mid-tonen. Spraak en een melodie van een beat springen er scherp uit, precies wat je nodig hebt als je op een conventie staat als videograaf of als DJ achter de booth snel en betrouwbaar beslissingen moet nemen over wat je hoort. Op gamescom, tussen de herrie van verschillende booths en luide demo’s door, was dat verschil met een gewone koptelefoon meteen duidelijk: waar andere headphones vaak niet zuiver zijn, bleef alles hier helder en to-the-point.

Diezelfde eigenschap maakt deze headphones echter minder geschikt als dagelijkse koptelefoon voor onderweg of gewoon lekker naar muziek luisteren. De EQ is heel bewust getuned voor die ene taak, niet voor een warm, breed geluidsbeeld waar je een uur lang van kunt genieten op de bank. beyerdynamic omschrijft de tuning zelf als neutraal en gebalanceerd over een bereik van 5 Hz tot 24 kHz, en dat klopt voor monitoring-doeleinden, maar ik zou ‘m zelf niet aanraden als je op zoek bent naar een alledaagse driver. Dit is gereedschap, geen lifestyle-product, en dat is precies wat beyerdynamic ook belooft.

Een kabelaansluiting die je vertrouwt tijdens het rennen

Het komt niet meer vaak voor, maar de DT 275 PRO maakt gebruik van een 2.5mm aux aansluiting. Niet bang wezen, dit is namelijk alleen voor de aansluiting in de earcup. Het is ook iets waar ik oprecht blij van werd: de 2,5mm-aansluiting in de earcup zelf zit vergrendeld met een locking-mechanisme. Dat betekent dat de kabel niet zomaar los kan schieten als je ergens achter blijft haken, wat op een drukke set, tussen kabels op een podium of in een volle tas tijdens het reizen, een reëel risico is. Bij een gewone, niet-vergrendelde jack trek je al snel per ongeluk de stekker eruit, of erger, beschadig je de aansluiting of de kabel zelf. Hier hoefde ik me daar geen moment zorgen over te maken.

Het slot werkt via een soort bajonetsluiting en kan aan beide earcups worden aangesloten, dus links of rechts, net wat voor jou prettiger uitkomt. Voor een koptelefoon die expliciet bedoeld is om mee te reizen en snel op te zetten tussen klussen door, is dat precies het soort doordachte detail dat het verschil maakt tussen ‘werkt’ en ‘werkt betrouwbaar’.

De meegeleverde kabel is een 2,5mm coiled cable die uitloopt in een standaard 6,35mm jack, met een afneembare adapter waarmee je ‘m terugbrengt naar 3,5mm voor meer conventionele apparaten zoals een camera. Een USB-C aansluiting zit er niet op, dus als je de DT 275 PRO wil gebruiken op een apparaat dat daarom vraagt, zoals een DJI Osmo Pocket 3, wat ik zelf tijdens gamescom gebruikte, heb je alsnog een aparte converter nodig. Geen dealbreaker, maar wel iets om rekening mee te houden als je ‘m specifiek voor moderne, USB-C-only apparatuur wil inzetten.

De DT 275 PRO is dan ook een volledig analoog apparaat. Geen companion-app, geen firmware, geen instelschermen. Gewoon aansluiten met de kabel en het geluid dat je krijgt, is het geluid dat je krijgt. In een wereld waarin steeds meer audiogear via een app of software moet worden geconfigureerd voordat het goed klinkt, is dat een verademing, zeker voor professioneel gebruik waarbij je geen tijd hebt om eerst een update te installeren voordat je aan het werk kunt.

Blijft zitten, houdt geluid buiten

Voor een on-ear koptelefoon is de isolatie van externe geluiden ongewoon goed. beyerdynamic claimt tot 22 dBA aan passieve demping, en in de praktijk op de gamescom merkte je het overduidelijk: de volumeknop van het aanhoudende geroezemoes uit de verschillende zalen werd flink omlaag gedraaid zodra ik ‘m opzette. Een groot deel daarvan komt van een stevige clamping force, waardoor de earcups goed tegen je oren aandrukken. Dat heeft een prettig neveneffect: de koptelefoon blijft ook echt zitten. Zelfs tijdens wat snellere bewegingen tussen standjes door zakte hij nooit af of verschoof hij niet.

Met een gewicht van zo’n 195 gram blijft dat drukgevoel binnen de perken, ook na een lange opname sessie aan één stuk dragen. Het is een compromis dat precies past bij het doel van de DT 275 PRO: liever een stevige, betrouwbare pasvorm dan de zachte, luchtige klem waar je uren op de bank prima mee zit, maar die op een drukke vloer zou afglijden.

180 graden draaibare earcups voor een laag profiel

Heb je de headphones even niet nodig? Geen probleem, de earcups kunnen namelijk maar liefsts 180 graden draaien. Bij het afdoen kun je de earcups plat vouwen, waardoor het geheel een veel lager profiel aanneemt en niet in de weg zit als hij om je nek hangt of los in een tas ligt. Voor iemand die de koptelefoon de hele dag op en af zet tussen opnames, gesprekken of sets door, is dat een klein maar functioneel detail dat je waardeert zodra je het een paar keer hebt gebruikt.

Onderdelen zoals de oorkussens, hoofdband-padding en de kabel zelf zijn tevens los vervangbaar. Voor een product dat duidelijk bedoeld is om intensief en onderweg gebruikt te worden, is dat precies de aanpak die je wil zien, in plaats van dat je bij normale slijtage meteen een compleet nieuwe koptelefoon moet aanschaffen.

Verdict

De DT 275 PRO van beyerdynamic is geen koptelefoon voor iedereen, en dat is precies het punt. Voor FOH-engineers, content creators en DJ’s die op drukke, onvoorspelbare plekken moeten kunnen vertrouwen op wat ze horen, is dit een doordacht stuk gereedschap: heldere mids, sterke isolatie, een kabel die niet loslaat wanneer je dat niet wil, en onderdelen die je zelf kunt vervangen in plaats van vervangen.

De keerzijde is even duidelijk: de gerichte EQ maakt ‘m minder geschikt voor dagelijks gebruik, en zonder USB-C moet je soms een extra converter meenemen voor modernere apparatuur. Wie precies binnen de doelgroep valt waar beyerdynamic op mikt, koopt hier alsnog een betrouwbare metgezel voor jaren.

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beyerdynamic DT 275 PRO is verkrijgbaar via beyerdynamic.com voor €119,00.