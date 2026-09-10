Review | EPOMAKER TH80 V2

Een nieuwe dag, een nieuw toetsenbord. Dat is een beetje het motto van EPOMAKER (is het niet, maar zo lijkt het wel). Vandaag nemen we de EPOMAKER TH80 V2 onder de loep. Niet het nieuwste model, maar wel een stevige. Een robuust en vooral geruisloos bord voor alle stille genieters en nachtegalen.

De EPOMAKER TH80 V2 is een robuust, strak en stil toetsenbord met een aangenaam zachte prijs. Voor zo’n zeventig euro heb je er al eentje en dan kun je ook nog eens kiezen uit twee smaken en twee kleuren. Er is een zwart en een wit model en beide kun je nemen met Creamy Jade Switches voor een heerlijk creamy thock. Maar je kunt ook kiezen voor de Sea Salt Silent V2 Switch voor een bijna geruisloos en gedempt gevoel en geluid. Die laatste checken we vandaag voor review op een toetsenbord met een matzwarte basis en voornamelijk grijze keycaps die zich speels afwisselen met cyaan en zwart.

De EPOMAKER TH80 V2 is stil, strak en stijlvol

Een goed toetsenbord is belangrijk, maar een mooi toetsenbord eveneens. EPOMAKER combineert al geruime tijd beiden en komt dan met unieke en fraaie designs. Ze hebben voor ieder wat wils en vandaag is wat wils de TH80 V2.

Op het eerste oog zou je zeggen dat het een vrij “normaal” toetsenbord is. Dat is het eigenlijk ook wel. Het heeft geen schermpje, geen lichtgevende palmrest en geen macrotoetsen. Wel heeft het RGB onder de toetsen en RGB aan de zijkant, wat uiteindelijk voor een enorm strak effect zorgt. Dit gecombineerd met de zwartmarmeren uitstraling van de ruimte tussen de verlichting aan de zijkant geeft het toetsenbord bijna een premiumglans. En dat terwijl deze voor minder dan honderd euro al voor jou kan zijn. Die glas gaat verder als je het toetsenbord op zijn kop legt en wordt begroet door een glanzend stukje plastic dat op het oog door zou kunnen gaan als aluminium. Op dit stukje plastic zie je alle info over het toetsenbord, wat voor een veel smaakvoller geheel zorgt dan de standaard witte sticker met alle technische specificaties.

Het toetsenbord heeft een layout van 75-80% vergeleken met een toetsenbord dat alle gangbare knoppen heeft die je je kunt bedenken. Effectief betekent het in deze dat je het numpad mist en hier en daar een afwisselende functietoets. Daarbij bedoel ik niet de F-toetsen, want die zitten er wel op. Ik bedoel dan echt de specifieke screenshot-toets: Insert, End of Home. Dat soort knopjes. Je houdt daar drie van over op dit toetsenbord. Dit zijn de Delete-, Page Up- en Page Down-knopjes. Deze bevinden zich boven de rechterpijl-knop.

Wel zit er nog een multifunctionele draaiknop op waar je onder andere het volume mee kunt regelen. Het toetsenbord is verder in drie hoeken te verstellen met de pootjes, waarbij het toetsenbord al van zichzelf (dus met de pootjes ingeklapt) al een hele kleine curve heeft.

Multifunctioneel

De EOPMAKER TH80 V2 is multifunctioneel inzetbaar dankzij verschillende verbindingsmogelijkheden. Bekabeld, 2,4 GHz met een dongle of via Bluetooth. Je kunt het toetsenbord verbinden met je pc, laptop, tablet, telefoon en Mac. De Windows-, Ctrl- en Alt-toetsen hebben ook de Max-benamingen op de toets staan (voor het geval je het niet zeker weet).

Deze multifunctionele inzetbaarheid is natuurlijk niets nieuws, maar het is wel altijd heel fijn als je meerdere apparaten wilt bedienen met één toetsenbord. Je kunt zo eenvoudig switchen tussen je apparaten en dat kun je voornamelijk draadloos doen tot zo’n 200 uur achter elkaar. Die 200 uur nemen natuurlijk iets af als je voortdurend de RGB in kleurrijke modus gebruikt met veel effecten en de sleeptimer op zijn langst zet. De 8000mAh-batterij doet in ieder geval goed zijn werk, dus weet dat je er lang van kunt genieten.

Het toetsenbord kun je verder volledig via de webapplicatie instellen. Hier heb je opties voor de RGB, maar ook macro’s en meer.

Stealth

Ik moest er eventjes aan wennen. Zodra je dit toetsenbord met de Sea Salt Silent V2 Switches in handen hebt, merk je hoe stil het toetsenbord is. Bijna alsof je een membraantoetsenbord hebt, maar dan toch mechanisch. Het duurde ook eventjes voordat ik daaraan was gewend, maar voor mijn partner is het een hele verademing. Gaming showcases worden zelden uitgezonden op tijden die in ons voordeel werken en als ik met het meest klikkende, klakkende en ratelende toetsenbord voor mijn leven aan het typen ben in de late avonduren, is het natuurlijk niet zo fijn als je in de kamer daarnaast lekker probeert te slapen.

Dit was dan ook gelijk mijn sales pitch voor dit toetsenbord. Graag gedaan, EPOMAKER. Maar even serieus. Een lekker klinkend toetsenbord is heel fijn (nog steeds mijn voorkeur), maar deze bijna geruisloze TH80 V2 heeft ook wel iets. Vooral als je veel in de avonduren actief bent terwijl mensen om je heen proberen te slapen, is dit een goede keuze. Zo heb je toch nog alle perks van een mechanisch toetsenbord, maar dan wel equipped met een silencer. Sam Fisher-style, ooh yeaahhh. Ubisoft, waar blijft die remake van Splinter Cell?

Verdict

Mooi design, verrassend stil, prima features en vooral: een verdomd lekker formaat voor een prijs waar je weinig tegenin kunt brengen. Wat valt er dan nog te zeggen? Ik ben fan van de EPOMAKER TH80 V2. Noem me gerust een beetje gek, maar ik rouleer mijn toetsenborden en muizen alsof het controllers zijn. Toch weet ik één ding zeker: deze gaat voorlopig nergens heen. Hij komt gewoon terug in de rotatie. Zeker tijdens die veel te late nachten waarin ik The Game Awards en andere game-evenementen moet volgen én verslaan voor de site.

Dus, ga jij voor deze stille kracht? Of blijf je lekker rammelen op een luidruchtig toetsenbord en laat je de hele kamer weten dat je aan het gamen bent? Ik wist het wel.

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