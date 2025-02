Nacon Connect weer te zien op 6 maart 2025

Een nieuwe Nacon Connect staat gepland voor 6 maart 2025. Deze nieuwe aflevering staat onder andere in het teken van Hell is Us, Edge of Memories en Dragonkin: The Banished. Uiteraard worden er ook nieuwe, nu nog geheime, projecten aangekondigd.

Eerder vandaag werd Edge of Memories aangekondigd. Een nieuwe JRPG van de makers van Edge of Eternity. De game wordt uitgegeven door Nacon en zij zullen tijdens de Nacon Connect op 6 maart 2025 hier meer over delen. Met de aankondiging zien we enkele in-game beelden en krijgen we een idee van de release periode. Namelijk, het najaar van 2025. Tijdens de Nacon Direct van 6 maart om 19:00 gaat de uitgever ons meer vertellen en laten zien van deze nieuw aangekondigde JRPG, maar ook meer omtrent de hoog geanticipeerde Hell is Us en Dragonkin: The Banished. Naast deze al bekende titels komen er ook voor nu nog onbekende projecten aan bod.

Naast videogames, is Nacon ook een fabrikant van third-party game accessoires. In eerdere Nacon Connect afleveringen werden verschillende controllers getoond. Grote kans dat we hier dan ook het een en ander van te zien gaan krijgen. Check hier beneden alvast de teaser trailer voor de aanstaande aflevering.

Nacon Connect is op 6 maart 2025 te zien om 19:00 via Youtube en Twitch.