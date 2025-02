Pokémon Legends: Z-A toont gevechtssysteem

Ontdekt Lumiose City, een high-tech urban stad waar mens en Pokémon samenleven binnenkort in Pokémon Legends: Z-A. Waar Legends Arceus de grondlegger was voor deze sub-franchise aan Pokémon games, zal Z-A met veel vernieuwingen komen. Een aantal daarvan laat TPC je graag zien in hun nieuwste trailer voor de game.

Zoals gezegd is Lumiose City een moderne stad met een boel karakter. Met karakter bedoel ik oude architectuur, echt een combinatie van modern en oud. Kies uit 3 starters uit verscheidene generaties: Chikorita, Totodile of Tepig. Kies uiteraard ook je rivaal uit onder de naam Urbain of Taunie. Daarnaast focust de game op nog veel meer interessante personages, allemaal met hun eigen uitdagingen en doelstellingen voor jou als speler. Binnenin Lumiose City kan je Wilde Zones vinden, waar je met Pokémon (trainers) kan vechten en ze kan vangen. In dit deel van de trailer laten ze iets speciaals zien.

Combat in Z-A

Zoals je in de trailer kan zien, is de combat een evolutie van alles dat we kennen uit Pokémon games. Het is bijna een real-time combat systeem, waar trainer en Pokémon samenwerken, ontwijken en aanvallen. Daarnaast bevat de combat in Z-A ook Mega Evolutions. Deze kan je in gevechten inzetten om het tij te keren. Deze vorm geeft meerdere soorten aanvallen aan je Pokémon. Uiteraard zien we Charizard’s Mega Evolution vormen terugkomen in de trailer, deze zijn altijd fan favorietjes geweest.

We hebben dus nog geen datum voor Pokémon Legends: Z-A, maar de game zal in 2025 verschijnen. Waarschijnlijk zal dit samenhangen met de lancering van de Nintendo Switch 2 en zal het een release window game worden voor de vernieuwde hybride console/handheld.