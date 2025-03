Review: Black Ops 6 Season 2

Het tweede seizoen van Call of Duty: Black Ops 6 is inmiddels als een tijd gaande. Na het spelen van dit seizoen tijdens de lancering en na de Reload update is het hoogst tijd om weer eens te polsen hoe het er voor staat met Call of Duty. Het tweede seizoen kwam weer gepaard met enorm veel content in verschillende maten en vormen.

Alhoewel we nog heel even moeten wachten op de terugkeer van Verdansk, gaf Seizoen 2 van Call of Duty: Black Ops 6 ons genoeg redenen om de game weer voor een aantal uur op te starten. We begonnen het seizoen dit keer met een gloednieuwe Zombies map, nieuwe wapens, multiplayer maps en uiteraard een hele nieuwe Battle Pass, die in mijn ogen, wel echt heel erg cool was deze keer. Laten we beginnen met de content waar ik zelf dit seizoen mee ben ingestapt: Zombies.

The Tomb

The Tomb is de nieuwste Zombies Map voor Black Ops 6 en met deze map zijn er in totaal 4 verschillende Zombies Maps, waarbij helaas, The Tomb, toch wel mijn minst favoriete map is. De map zelf heeft veel kleine gangetjes en heeft 3 locaties die iets meer open zijn. De map is, zoals de naam doet vermoeden, een oude tombe met een portaal naar een Dark Aether Arena. In deze arena en in de tombe moeten we verschillende stappen uitvoeren om het uiteindelijk op te nemen tegen de eindbaas. De eindbaas van deze map is veruit de minst interessante die Black Ops 6 tot nu toe heeft gezien. Het is een boss waarbij er een zwerm aan zombies op je afkomen en deze per fase van het gevecht steeds sterker worden, tot aan supercharged zombies en minibosses die je met één klap neerhalen. Een goede voorbereiding is key hier, dus denk aan je Idle Eyes Gobblegums en aan het sleutelingrediënt om dit gevecht veel en veel makkelijker te maken: Het wonder wapen van deze map.

De Ice Staff is het wonder wapen van deze map en deze kun je zelf in elkaar zetten, of trekken uit een Mystery Box als je gelukt hebt. Je kunt maximaal twee staves per poging hebben, dus eentje uit de box en eentje zelf gemaakt. De staf maak je door verschillende stappen uit te voeren in de Easter Egg en deze vervolgens pas echt krachtig te maken met daaropvolgende stappen, die soms best wel pittig kunnen zijn. Op moment van schrijven is de Guided Mode al beschikbaar voor The Tomb, dus als je zelf niet wilt puzzelen of zoeken, is deze mode beschikbaar die je door de Easter Egg haalt op een minder hoog moeilijkheidsniveau. Als vanouds zat ik natuurlijk al de eerste paar dagen met een aantal vrienden te puzzelen. Binnen 3 pogingen lukte het en haalde we de vierde Title Card met de Early Completion stempel. Veruit de minste Zombies map in deze game, maar desondanks toch goed mee vermaakt.

Multiplayer

De hectische multiplayer van Black Ops 6 brengt ons in Season 2 een aantal nieuwe maps waaronder een Black Ops 2 klassieker: Grind (Ooze). Maar ook Bounty, Dealership, Lifeline en Bullet. Net als met de basis maps van Black Ops 6 zijn deze niet per se om naar huis te schrijven. Grind is mijn persoonlijke favoriet. Het is een map die iets groter is en wat meer open is, waardoor je niet per se een bepaalde speelstijl in wordt geforceerd. Ieder potje die ik speelde op Grind verliep wel op een andere manier, waardoor het iedere keer wel interessant was. Ook Dealership is een iets grotere map met een three-lane layout die erg in de breedte gaat, waardoor je ook hier veel opties hebt. Vreemd genoeg kwam deze map voor mij maar twee keer in de rotatie, waardoor ik er niet echt een goed gevoel bij heb kunnen krijgen.

De nieuwe kleine maps: Bullet en Lifeline zijn zo chaotisch als dat je verwacht. Lifeline is een map op een yacht. Stel je de map Hijacked voor, maar in plaats van een cruiseschip, is het een groter dan gemiddelde speedboat. Pure chaos. Hetzelfde geldt voor Bullet, een rijdende trein. Deze map is ontzettend klein in de breedte, maar is wel iets langer. De map speelt zich letterlijk af in, op en langs een aantal treinwagons in een rijdende trein. Ontzettend hectisch en chaotisch, maar ontzettend vatbaar voor chokepoints waardoor de map helaas echt niet leuk is om te spelen.

Er zijn ook een aantal nieuwe wapens bijgekomen, zoals de Cypher AR. Deze speelt best lekker, hit hard, maar is iets minder accuraat dan de huidige Meta wapens, waardoor je het toch vaak moet afleggen in een fight. De nieuwe wapens doen helaas niets om de Meta een beetje op te schudden en zit iedere match nog steeds vol met dezelfde paar wapens en vooral de nieuwste veel te sterke AMR MOD sniper die de hele kill feed overneemt in iedere multiplayer match.

Warzone biedt weinig vernieuwing in Season 2. Het moge duidelijk zijn dat Activision je vooral probeert af te leiden dit seizoen en Warzone klaarstoomt voor de terugkeer van Verdansk in het volgende seizoen. Dat afleiden lukt anders best goed en dat doen ze onder andere met de Teenage Mutant Ninja Turtles!

The absolute state of Call of Duty pic.twitter.com/5du4umBC8O — Jordy (@GerritseJordy) February 17, 2025

Battle Pass en meer

Wie al een tijdje meedraait met Call of Duty weet dat het al jaren niet meer die grauwe shooter is. Het is tegenwoordig een groot feest in Call of Duty met de gekste skins die je je maar kunt voorstellen. In het begin was ik er fel op tegen, maar inmiddels doe ik vrolijk mee en lach ik me kapot als ik de Terminator een ludieke dans zie doen met de Winners’ Circle podium op het einde van de ronde. Seizoen 2 brengt ons een nieuwe Battle Pass met een heel vet thema. Het is een soort Japanse Cyberpunk thema met futuristische samoerai skins en meer. Waar het eerste seizoen een beetje teleurstellend was qua Battle Pass, maakt het tweede seizoen dit meer dan goed.

Naast de Battle Pass die je moeizaam levelt tijdens het spelen zijn er nog meer evenementen gaande in het tweede seizoen. Zo zagen we onder andere de Terminator met eigen skins en een event en hebben we recentelijk een Teenage Mutant Ninja Turtle evenement gehad. Tijdens dit evenement kon je skins kopen uit de Ninja Turtle franchise en deelnemen aan een tijdelijk evenement met een unieke gamemode. Deze gamemode bracht me gelijk het meeste plezier in Call of Duty sinds een lange tijd. In deze mode kon je namelijk een extra killstreak vrijspelen waarin je supersnel kon rennen, een Ninja Turtle wapen kreeg en werpsterren. Je was dus supersnel, je maakte iedereen met één klap dood en je kon zelf meer kogels incasseren. Ontzettend Fast Paced, maar echt heel tof, vooral op de nieuwe Grind Ooze map die helemaal is gepimpt met Ninja Turtle graffiti en meer.

Gotta say. This TMNT mode in Call of Duty is really fun. Feels great kicking ass after activating Turtle Power! @CallofDuty pic.twitter.com/zrLak2oODL — Jordy (@GerritseJordy) February 23, 2025

Verdict

Het ziet er niet slecht uit voor Call of Duty. De toestroom van nieuwe content is op gezond tempo met vooral de nadruk op speciale events en instore packs. Als je hier vatbaar voor bent, is dat misschien niet het beste nieuws, maar dat is helaas wel de realiteit van Call of Duty waarbij zo goed als heel Activision op deze franchise zit. Toch moet ik zeggen dat ik in een hele lange tijd niet zo geïnvesteerd was in Call of Duty als nu met Black Ops 6 tijdens de pre-season, Season 1 en Season 2. Het lijkt er op dat ze me voorlopig ook niet loslaten, want Season 3 staat gepland voor begin april en deze brengt Verdansk terug naar Warzone. Tot dan!