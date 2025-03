Death Stranding 2 verschijnt op 26 juni

In een speciale Panel voor Death Stranding 2 kondigen PlayStation en Hideo Kojima aan dat Death Stranding 2: On the Beach verschijnt op 26 juni 2025 met twee dagen vroegtijdige toegang voor Deluxe Edition Pre-Orders.

Hideo Kojima van Kojima Productions en PlayStation laten weten dat de releasedatum van Death Stranding 2: On the Beach valt op 26 juni 2025. Dit doet Kojima op een echte Kojima manier. We krijgen namelijk niet zomaar een tweet met daarin “hey! De game komt uit op die dag”, maar Kojima doet dit met veel spektakel en een trailer die maar liefst 10 minuten duurt. Heb je ooit al eens een trailer gezien van 10 minuten? Zo nee, dan is dit je eerste. Check ‘m hier beneden.

Wat Kojima ontzettend goed heeft gedaan met deze trailer is dat je tijdens en na het kijken absoluut niet in de gaten hebt dat het 10 minuten duurt. Het is een waar genot om te kijken en de beelden zeggen je dan ook tegelijkertijd weer ontzettend veel, maar ook weer helemaal niks. Het is precies wat we verwachten van Death Stranding en van Hideo Kojima. Het tweede deel van de toch wel vreemde game franchise belooft het nog een stapje gekker, grootser en filmisch te maken.

Hideo Kojima lijkt de trailer zelfs te gebruiken om een subtiel bericht naar Konami te sturen. Het bericht zegt iets in de trant van: “Er is maar één ‘boss‘ en ik bepaal wie dat is.” Dat kunnen we aflezen uit de knipoog naar de Metal Gear franchise en de zin waarin wordt gesproken over het gebruik van metaforen.

Death Stranding is een unieke game en de opvolger zal net als het eerste deel ontzettend vreemd zijn. Ga jij er mee aan de slag? De game verschijnt vooralsnog enkel op de PlayStation 5.