Ender Magnolia krijgt NG+ en boss rush mode

Ender Magnolia, een dark fantasy Metroidvania die ons in ieder geval heel erg beviel krijgt nu 2 belangrijke features in de 1.1.0 patch. Check hier wat dit voor jou betekent!

Ender Magnolia scoorde goed, verkocht meer dan anderhalf Miljoen units en is nog lang niet klaar met patches en updates krijgen. Wat in het eerste deel nog omschreven werd als een 2D Soulslike, heeft in dit deel echt bewezen op eigen pootjes te staan. Het biedt een unieke take op Metroidvania like combat, heeft ijzersterke graphics en ook de muziek is een genot voor het oor. Maar, voor veel fans kwam al snel de vraag: Waar is de New Game+? Nou, Binary Haze kondigt nu aan daar ook nog eens een boss rush mode bovenop te gooien.

New Game+

Wanneer jij de campaign uit hebt gespeeld en alle side content gedaan hebt, die je wilde doen, is het tijd om je avontuur opnieuw te beginnen met een hogere moeilijkheidsgraad en meer uitdaging. Ender Magnolia biedt hierin de mogelijkheid om Lilac’s krachten mee te nemen naar de nieuwe playthrough. Die krachten ga je nodig hebben, want ook de Homunculi zijn sterker geworden en komen in meervoud op je af.

Boss Rush mode

Lilac krijgt ook de optie om eerder gespeelde boss fights te herleven in de boss rush mode. Je kan vanaf nu back-to-back jezelf gooien tegen bosses om te zorgen voor een snelle maar uitdagende speelsessie. Je kan ook 4 summons meenemen in je boss rush. Je kan gebruiken maken van 10 verschillende nieuwe krachten en 30 abilities. Het doel is om gold te verzamelen en wapens en abilities te upgraden.

Mysterious toxic fumes from the Earth have triggered mania amidst the once-loyal Homunculi. As man-versus-machine conflict reaches its peak, awaken in a devastated laboratory deep underground as Lilac — an Attuner who can purge the fumes from the afflicted. Join forces with the friends she encounters along the way to uncover the truth behind the toxic fumes, and unravel the conflict between humans and Homunculi.

Dan vraag je je waarschijnlijk af wanneer deze update uit komt? Nou, nu! Je kan patch 1.1.0 vanaf nu spelen in Ender Magnolia: Bloom In The Mist!