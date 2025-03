The First Berserker: Khazan gaat goud!

The First Berserker: Khazan is goud gegaan. Dat betekent dat de game van voor tot het einde af is en het eerste exemplaar officieel is “uitgebracht”. Of dit tegenwoordig nog steeds op een Master Disc gebeurt, betwijfel ik, maar dit nieuws is in ieder geval positief voor de lancering die over twee weken plaatsvindt.

The First Berserker: Khazan verschijnt op 27 maart voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game is vanochtend Goud gegaan. Dit betekent niets meer dan dat de game productieklaar is en nu massaal gekopieerd kan worden voor uitlevering over twee weken. De ontwikkelaars gaan nu echter niet tot de lancering met de handen over elkaar zitten, want er wordt wellicht hard doorgewerkt aan een Day One Patch die de laatste grove vouwen er uit moet strijken.

#Khazan has officially gone GOLD! 🎉The journey to release is almost complete, and we can’t wait for you to experience the world we’ve built on March 27. Thank you for all the support—next stop, launch day! #TheFirstBerserker #thefirstberserkerkhazan #firstberserker #arpg… pic.twitter.com/Hj6ej3CBna — The First Berserker: Khazan (@PlayKhazan) March 12, 2025

Deze gloednieuwe actie titel kon je eerder dit jaar al spelen in de vorm van een demo waarin de eerste twee levels al te proberen waren. Hier merkte we al snel dat de game op veel vlakken meer lijkt op Nioh dan op Dark Souls. De game kent verder ook een unieke stijl die een beetje anime combineert met realistische graphics. Of het uiteindelijke product net zo in de smaak valt als de demo moet nog blijken. Over twee weken komen er er achter, dan verschijnt de game in de (digitale) winkelrekken.