Space Marine 3 officieel aangekondigd

Het lijkt misschien een beetje snel, maar dat is het ook. Space Marine 3 is vandaag officieel aangekondigd door Focus Entertainment. Een vreemde actie die niemand begrijpt, maar we weten nu in ieder geval zeker dat er een vervolg komt op de brute actie titel uit 2024.

Met veel verwarde reacties op Social Media kondigt Focus Entertainment aan dat de ontwikkeling van Space Marine 3 is gestart. Geen trailer, geen details, enkel de bevestiging dat er vanaf nu hard wordt gewerkt aan de opvolger van de actiegame uit 2024. Focus Entertainment vervolgt hun bericht met een update die eigenlijk alleen verteld dat ze zich voorlopig nog concentreren op deel 2 en deze voorzien van nieuwe content.

We’ll share updates on this new title when the time is right. For now, our focus remains on delivering the best possible content for Space Marine 2 players. — Focus Entertainment (@Focus_entmt) March 13, 2025

Space Marine 3? Nu al!?

De aankondiging komt dan ook een beetje uit de lucht vallen. Iedereen is verbaasd en reageert verbaasd in de reacties van de aankondiging. Focus Entertainment stelt spelers gerust en neemt de tijd om op veel berichten te reageren. Fans zijn verbaasd over deze snelle aankondiging terwijl het tweede deel nog niet zo heel lang geleden is verschenen. Spelers wachten daarnaast ook nog op veel content updates voor Space Marine 2. De updates komen op een minder snel tempo dan was gehoopt waardoor veel spelers dezelfde missies moeten blijven herhalen als ze zin hebben om aan de slag te gaan met de game.

Over Space Marine 2 waren we in ieder geval dik tevreden. We beoordeelden de game met een 9, maar moeten ook eerlijk toegeven dat de post-launch support een beetje teleurstellend is. De timing van deze aankondiging doet dit gevoel dan ook niet ten goede. Laten we afwachten of Focus Entertainment deze boodschap dan ook ontvangen heeft.