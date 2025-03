Powerwash Simulator 2 aangekondigd

Powerwash Simulator 2, het vervolg op de succesvolle titel waar iedereen helemaal tot rust in komt, moet dit jaar nog uitkomen. De game werd onlangs via social media aangekondigd met een trailer waarin we de eerste beelden te zien krijgen.

Opmerkelijk aan deze trailer is dat Powerwash Simulator 2 is bevestigd voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC via Epic Games en Steam. Het eerste deel werd ook uitgebracht op de Nintendo Switch, maar het tweede deel lijkt deze over te slaan. Wellicht dat deze na de Nintendo Switch 2 Direct, of zelfs tijdens, ook voor deze console wordt bevestigd. Het kan haast niet missen.

De Steam pagina geeft tot nu toe het meeste bloot over het vervolg Powerwash Simulator. Hierin wordt onder andere bevestigd dat we naar verschillende locaties afreizen waaronder Sponge Valley, Power Falls en Lubri City. Tijdens ons avontuur ontrafelen we via een campagne mode alle geheimen van Muckingham. Naast De nieuwe locaties die we moeten reinigen is er nog een nieuwe locatie waar we in tot rust moeten komen na een hele dag hard werken. Powerwash Simulator 2 kent namelijk een eigen thuisbasis die je zoals de eerste beelden doen vermoeden, naar eigen smaak kunt inrichten. Je kunt je vrienden uitnodigen naar je thuisbasis om te pronken met je mooie inrichting.

Split Screen Multiplayer!

Naast het feit dat je dit keer de voortgang van je campagne in online multiplayer kunt delen, is het mogelijk om samen op de bank met zijn tweetjes de game te spelen via Splitscreen Multiplayer.

De game komt ergens in het najaar van 2025 dus naar de Xbox Series X|S, Steam, Epic Games en naar de PlayStation 5. De PlayStation trailer vermeld in de beschrijving dat de game naar PlayStation 5 en PlayStation 5 Pro komt, wat een geoptimaliseerde mode voor de Pro console suggereert.