De allerlaatste Nintendo Switch exclusieve Nintendo Direct, morgen om 15:00

We pinken een traantje weg om 15:00 op 27 maart. Dat is namelijk de allerlaatste Nintendo Direct die zich volledig richt op de Nintendo Switch. De presentatie duurt ongeveer een half uur en geeft ons een blik op aankomende Nintendo Switch games.

Tijdens deze presentatie wordt er geen informatie getoond omtrent de Nintendo Switch 2. Dit is ondertussen een kleine meme geworden op het internet, maar dit nieuws is natuurlijk niet gek. Volgende week, op 2 april, komt er namelijk een speciale Nintendo Direct die helemaal in het teken staat van de Nintendo Switch 2. De Nintendo Direct voor de Nintendo Switch (1) kwam dan ook een beetje uit de lucht vallen. De eerste geruchten rondom deze presentatie begonnen op maandag pas en eigenlijk niemand geloofde er in. Maar goed, hij komt er dus toch aan.

Wanneer de Nintendo Switch 2 verschijnt, is nog een raadsel, al verwachten veel analisten dat dit sneller is dan je denkt en de console mogelijk in juni al verkocht wordt. Veel fans dachten dan ook dat Xenoblade Chronicles X Definitive Edition de laatste rodeo is voor de Nintendo Switch, maar Nintendo lijkt nog niet klaar te zijn met de console. Dat is ook niet vreemd gezien deze letterlijk meer dan 100 miljoen keer verkocht is. Zodra de Nintendo Switch 2 verschijnt, blijft Nintendo de oude console nog voor enige tijd ondersteunen met onder andere nieuwe games. Zo komen er games uit die zijn gemaakt voor de Nintendo Switch, maar ook werken op de Switch 2. Er komen Switch 2 Exclusieve games en games die zijn ontwikkeld voor beide consoles en dus gebruik maken van zowel Switch of Switch 2 features op basis van de versie die je speelt.

Tijdens de aanstaande Nintendo Direct van 27 maart duikt Nintendo dus voor de laatste keer in een line-up met games die dit jaar in ieder geval speelbaar zijn op de Nintendo Switch. Je kunt de livestream morgen bekijken via het Youtube kanaal van Nintendo.