The Duskbloods aangekondigd exclusief voor Nintendo Switch 2

The Duskbloods is het volgende avontuur van From Software en deze komt exclusief naar de Nintendo Switch 2 in 2026. We zijn nog nooit zo dicht bij een spirituele opvolger van Bloodborne gekomen als nu. De game lijkt een grote multiplayer focus te hebben, als we de aankondiging op sociale media mogen geloven.

Een nieuw From Software multiplayer avontuur in de keiharde From Software fashion verschijnt in 2026 exclusief op de Nintendo Switch 2. Een aankondiging die niemand had verwacht.

Meer over deze titel wordt door Nintendo gedeeld op 4 april via hun officiële website waarbij ze een interview plaatsen met niemand minder dan Hidetaka Miyazaki. De game wordt persoonlijk door hem geregisseerd, wat nogmaals een klein beetje bevestigd dat dit echt een Bloodborne vervolg is.

Voor nu weten we dus dat de game ergens in 2026 moet verschijnen voor de Switch 2. Zodra we meer weten, lees je het op de website! Kijk jij uit naar The Duskbloods?

Meer over de Nintendo Switch 2? Check hier de aankondiging van de eerste nieuwe 3D Donkey Kong sinds Donkey Kong 64!