Review: Black Ops 6 Season 3

Het derde en misschien wel beste seizoen van Call of Duty Black Ops 6 is in volle gang en wij zijn hier ingedoken om jou te vertellen of je zo’n half jaar na de release van de game nog steeds even de game moet opstarten, om hem vervolgens opnieuw op te moeten starten, omdat “Update requires Restart”.

Call of Duty Black Ops 6 is inmiddels al enige tijd uit en tijdens de release met de pre-season, season 1 en season 2 heb je al gelezen wat wij vinden van deze ongoing Call of Duty. Season 3 is ook al enkele weken speelbaar en dit heb je natuurlijk niet gemist. Sinds de release van Season 3 is de langverwachte en favoriete Warzone map – Verdansk, terug! Tijd voor een nieuwe lockdown, dus.

Verdansk is terug!

Laten we gelijk met de deur in huis vallen en het hebben over Verdansk! Speelt het net zo lekker als tijdens de Covid Lockdown of zijn de herinneringen aan Verdansk eigenlijk mooier dan dat het eigenlijk was en kijken we terug naar de map met zoveel liefde omdat het voor enorm veel mensen een van de weinige lichtpuntjes was in een behoorlijk sombere periode?

Ik hou je niet langer in spanning en moet bekennen dat Verdansk deze keer bijna net zo goed is als het origineel uit de allereerste Warzone. Call of Duty heeft de afgelopen 5 jaar niet stilgezeten en de veranderingen in voornamelijk beweging merk je, maar voor het overgrote gedeelte is dit de tweede keer je “Boots on the Ground” update voor Call of Duty. Warzone heeft 80% van alle bloat geschrapt en zet alles weer op pure skill. Geen doorgeslagen ontwikkelingen zoals een onnodig inventarissysteem, duizend verschillende bommen en granaten, redeploy robots, draagbare buy-stations en ga zo maar door. Het zijn grijze, groene, blauwe, paarse, oranje wapens en een droom: Warzone Victory.

De meest iconische Warzone locaties zijn weer terug waaronder de Super Store, Prison, Quarry en al je favoriete Verdansk locaties. Het stadion is gesloten en er is nog geen treinstation. Deze werden pas later geopend in de destijds groeiende Warzone map met een ongoing narrative. Of Activision dit keer hetzelfde van plan is, is nog onbekend, alhoewel we hopen dat het Nuke-evenement, mocht die terugkeren, nog heel lang van ons is verwijderd. Verdansk speelt namelijk heerlijk en dit is Warzone op zijn best sinds het einde van Verdansk ’84 uit Call of Duty: Black Ops Cold War.

Warzone is dit keer wel weer enorm pittig met een hele snelle TTK. Je kunt cross-play ook niet uitzetten als je unranked speelt waardoor je je als console speler soms machteloos voelt als je ziet dat je vanuit de verte volledig gelaserbeamed wordt door een AR. Gelukkig is daar een antwoord op: Warzone Casual. Deze mode combineert echte spelers met bots waardoor je op een iets relaxter tempo kunt genieten van de Warzone gameplay, maar niet ieder potje het zweet van je voorhoofd hoeft te vegen. Nu nog een cross-play toggle voor unranked en wat mij betreft zijn we dan helemaal waar we moeten zijn, Activision!

This house is not my home

Eén van de grote redenen waarom ik om de zoveel jaar ontzettend uitkijk naar een nieuwe Black Ops game is door de Zombies mode van Treyarch. Met Black Ops 6 heeft Treyarch echt mijn liefde voor Zombies opnieuw aangewakkerd. Het is ook onvoorstelbaar in wat voor tempo, ze deze mode blijven voorzien van nieuwe maps en updates. Tot nu toe hebben we ieder seizoen (af en toe pas in de Reloaded update) een nieuwe Zombies-map gekregen en krijgen we nu mijn op een na favoriete Zombies map van Black Ops 6 en een all-time favorite: Shattered Veil.

Deze map brengt ons naar een spookachtig landhuis dat tevens een ondergrond lab verscholen houdt met daarin niemand minder dan S.A.M. De AI ontwikkeld door Richtoffen gebaseerd op Samantha Maxis uit de Aether verhaallijn. S.A.M. speelt dit keer een iets grotere rol dan enkel het uitdelen van de S.A.M. Trials. We leren meer over de AI en over Richtoffen. Al spelend door de map moeten we rondes aan zombies overleven, terwijl je de verhaallijn kunt volgen van deze map om de Zombies narrative te volgen.

Het verhaal in deze map laat je een Ray Gun Mark 2 vinden die je moet upgraden met drie verschillende vuurmodules die de Raygun Mark 2 laten veranderen in een shotgun of een marksman rifle. Deze upgrades heb je vervolgens stuk voor stuk nodig om het reliek uit de voorgaande map te kunnen gebruiken om het op te nemen tegen de spectaculaire baas van deze map: De Z-Rex. Ja. We nemen het op tegen een Zombie T-Rex. Hoe wreed is dat. Als dat nog niet genoeg is, is dit ook nog eens een van de moeilijkste bossfights tot nu toe, vooral in Black Ops 6. Het is de eerste Easter Egg waar we echt gecoördineerd hebben moeten handelen om te kunnen winnen. Vooralsnog is dit gevecht moeilijker naarmate je met meer spelers speelt, maar goed. Voor ons ligt het plezier in Zombies wel echt in de co-op ervaring, dus hebben we hem uiteraard met zijn vieren gesloopt, al heeft het ons wel 3 serieuze pogingen gekost. Kostbare Gobblegums werden bij het leven genoten.

Deze nieuwe map introduceert ook een nieuwe zombies-type tijdens de “vermin” of “Dogs” round. Dit zijn Toxic Zombies die ontploffen als je ze kapot schiet en enorm snel kunnen rennen, houdt je afstand want ze kunnen je heel snel overwelmen. Naast de Toxic zombies is de Desciple Special Zombie terug en zien we ook eindelijk de terugkeer van de Wunderwaffe DG-2 (enorm handig Tijdens de bossfight in co-op) en de terugkeer van de Double Tap perk! Ook De Easter Egg soundtrack van deze map is wederom keihard, oordeel zelf maar!

Firing Range is terug!

Ten slotte duiken we ook weer de multiplayer mode in om te zien hoe de nieuwe wapens de dynamiek veranderd in de high pace gameplay van Call of Duty Black Ops 6. Er zitten een aantal nieuwe wapens in de game zoals de HDR sniperrifle en de CR-56 AMAX. Beide te verkrijgen via de Battle Pass als gratis unlock, maar uiteraard direct verkrijgbaar als je gebruik maakt van Tier Skips en Blue Prints via bijvoorbeeld de Black Cell Upgrade. Beide nieuwe wapens doen het momenteel enorm goed, vooral in Warzone.

In multiplayer ben ik normaal niet geneigd om snel van wapen te veranderen, maar de CR-56 AMAX is nu wel een wapen die ik vaak gebruik naast de Kilo en de Krig C. Tot Season 3 Reloaded verschijnt mag je aan de slag met drie nieuwe maps: De terugkerende Firing Range uit de allereerste Black Ops, Barrage en Nomad. Waarvan Firing Range uiteraard de leukste map is om op te spelen en de map zelfs niet snel saai wordt in de 24/7 Playlist die ze hebben aangezet met de release van Season 3. Nomad is ook enorm plezierig. Dit is een Face Off map en behoort dus tot de selectie aan kleinste maps, maar dit is dan wel de grootste van de kleinste maps. De map heeft in spelen ongeveer hetzelfde formaat als Babylon, maar een veel betere flow. Het is de leukste Face Off map tot nu toe in mijn ogen. Barrage daarentegen is veruit de minst leuke map op dit moment en kent een groot spawn probleem. Hierdoor speelt deze map absoluut niet fijn en is dit een map waarin altijd één kant volledig domineert en het bijna onmogelijk is om het tij te keren.

Battle Pass en samenwerkingen

Waar de Season 2 Battle Pass enorm toffe skins had om een voornamelijk karig seizoen aan gameplay content goed te maken, is het dit keer andersom. De Battle Pass skins zijn niet zo indrukwekkend als in het voorgaande seizoen en de enige echte skin die de moeite waard is, krijg je direct aan het begin. Dit is namelijk een nieuwe R0-Z3 skin. Een echte ode aan Verdansk. Uiteraard is deze met of zonder Black Cell variant niet zo ingrijpend op de gameplay als tijdens de eerste Warzone. R0-Z3 werd destijds namelijk enorm populair en berucht omdat de skin bijna onzichtbaar was in donkere stukken van de map. En de eerste Verdansk was enorm donker met veel schaduwen.

Tot op moment van schrijven zijn er geen nieuwe samenwerkingen bekend. Waar we in het verleden hebben kunnen genieten van onder andere Teenage Mutant Ninja Turtles, Terminator en Squid Game, komen er ongetwijfeld weer nieuwe krankzinnige samenwerkingen tijdens het derde seizoen, al heeft Activision ook al gezegd dat het eigenlijk een beetje belachelijk aan het worden is.

Het positieve wat we in ieder geval kunnen melden is dat de focus in Season 3 echt op de gameplay content ligt en je de Battle Pass natuurlijk niet nodig hebt om te kunnen genieten van alle Season 3 content, alhoewel de twee nieuwe wapens uit de Battle Pass wel de Warzone Meta zijn op dit moment.

Verdict

Call of Duty Black Ops Season 3 is het beste seizoen van Black Ops 6 tot nu toe. De terugkeer van Verdansk alleen al heeft er voor gezorgd dat ik Call of Duty weer veel vaker opstart dan voorheen voor hier en daar een beetje multiplayer of een potje Zombies. Hele avonden Warzone spelen is terug op het menu, met nog steeds hier en daar een paar potjes multiplayer. En met de introductie van Shattered Veil is Zombies nog leuker dan ooit en heb ik nu al ongelofelijk veel zin om te zien waar we met de volgende map naar toe gaan.